Prima settimana di anticipazioni per My Home My Destiny, la serie tv turca che Canale 5 manda in onda da lunedì 10 luglio 2023 alle 15:45. La serie, il cui titolo originale è “Doğduğun Ev Kaderindir”, è stata trasmessa in Turchia dal 2019 al 2021 sul canale TV8, per un totale di 43 episodi (che in Italia diventano circa 140).

Protagonista della serie è la giovane Zeynep (Demet Özdemir, già vista in DayDreamer-Le ali del sogno), adottata da piccola dalla famiglia per cui la madre lavorava come cameriera. Anni dopo, Sakine (Zuhal Gencer), madre di Zeynep, bussa alla sua porta per dirle di tornare a casa sua.

Zeynep, la cui vita prevede un trasferimento a Londra con il fidanzato Faruk (Engin Hepileri), non resiste alla tentazione di conoscere le proprie origini ed accetta. Nel quartiere popolare in cui vive la sua famiglia originale, Zeynep scopre nuove realtà e, soprattutto, incontra Mehdi (İbrahim Çelikkol), umile meccanico che ha deciso di non sposarsi. Ma l’incontro con Zeynep potrebbe cambiare sia la sua vita che quella della ragazza.

My Home My Destiny, anticipazioni puntate 10-14 luglio

Lunedì 10 luglio

La piccola Zeynep, nata in una famiglia povera e problematica, viene adottata da una coppia benestante e la sua vita cambia. Ma il passato tornerà a bussare alla sua porta.

Martedì 11 luglio

Zaruk organizza una festa a sorpresa, e Zeynep non trova il coraggio per rivelare a Faruk che Sakine è sua madre.

Mercoledì 12 luglio

Sakine, a casa di Nermin, rivede la figlia Zeynep dopo il suo compleanno. Nermin le rivela che Zeynep è stata promessa in sposa a Faruk, un uomo benestante.

Giovedì 13 luglio

Zeliha riesce a convincere suo figlio Mehdi a incontrare Zeynep, la sua promessa sposa. Anche Sakine deve insistere a lungo per far capitolare la figlia.

Venerdì 14 luglio

Nuh esorta Mehdi a fare di tutto per sposare Zeynep, ma è anche preoccupato per il suo caro amico, Veysi, che potrebbe uscire di prigione complicando la situazione.

My Home My Destiny su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere My Home My Destiny in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie.