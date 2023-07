In che misura il luogo in cui una persona nasce e cresce può influenzare la sua esistenza? Quanto sono importanti la famiglia e le persone con cui si condivide l’infanzia? Sono le domande su cui si basa la premessa di My Home My Destiny, la nuova serie tv turca di Canale 5, proposta nel corso del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Una storia di amore e ricerca della propria identità, con protagonista un’attrice che il pubblico italiano già conosce. Curiosi di saperne di più? Proseguite nella lettura!

My Home My Destiny, quando va in onda?

La serie turca va in onda da lunedì 10 luglio 2023 alle 15:45 su Canale 5, dal lunedì al venerdì, arricchendo così il pomeriggio di soap opera della rete.

My Home My Destiny, la trama

Zeynep (Demet Özdemir) è una bambina la cui vita ha una svolta radicale quando la famiglia per cui la madre lavora come cameriera si offre di adottarla e i suoi genitori accettano la proposta per darle migliori opportunità. La famiglia di Zeynep, in effetti, ha non poche difficoltà, non solo economiche: il padre è alcolizzato e violento ed il fratello è morto per una malattia per cui non è stato curato.

Sebbene nella nuova casa Zeynep si senta molto amata, ha sempre la sensazione di non appartenere a quel mondo… Anni dopo è una giovane donna, colta e con un futuro promettente: sta completando gli studi universitari ed è fidanza con un giovane facoltoso, con il quale progetta di trasferirsi a Londra.

Ma la vita perfetta di Zeynep s’interrompe con la ricomparsa della madre naturale: la donna è decisa a riportarla nel luogo in cui è nata. Nel vecchio quartiere, Zeynep scopre altri valori, apprende nuove lezioni e vive sorprese, come l’incontro con Mehdi (Ibrahim Celikkol), meccanico di umili origini con cui inizia una storia d’amore che cambia il corso della sua esistenza.

My Home My Destiny, quante puntate sono?

La serie tv è andata in onda in Turchia per due stagioni, dal 25 dicembre 2019 al 12 maggio 2021. Nella versione originale gli episodi hanno una durata di 130 minuti ciascuno. Come già avvenuto con altre serie tv turche, la versione italiana divide le puntate in più parti. Un episodio originale genera quindi tre puntate italiane. Se in Turchia gli episodi sono stati 43, in Italia sono 138.

My Home My Destiny, il cast

Nel cast spicca la presenza di Demet Özdemir, diventata famosa anche in Italia per il ruolo di Sanem in DayDreamer-Le ali del sogno, anch’esso trasmesso da Canale 5.

Zeynep (Demet Özdemir)

Nata in una famiglia semplice, Zeynep non ha mai rappresentato una gioia per i genitori. Preoccupata per il benessere della bambina, Nermin (Senan Kara), la padrona di casa dove lavora madre di Zeynep, si offre di adottarla, per offrirle un futuro migliore. Zeynep crescerà nel benessere, ma sentendosi fuori posto.

Mehdi (İbrahim Çelikkol)

Gran lavoratore, buono e gentile, è un giovane che vive in un quartiere modesto, con la madre e due sorelle. Dopo la morte del padre, Mehdi si è preso cura dell’officina meccanica di famiglia.

Sakine (Zuhal Gencer)

La madre du Zeynep, ha sempre condotto una vita difficile, soprattutto quando si innamorerà di Bayram, il più bello del villaggio, con il quale scappa a Istanbul e mette alla luce Zeynep.

Bayram (Sinan Demirer)

Il padre biologico di Zeynep è un muratore, alcolizzato: nonostante sia sposato con Sakine, il primo amore, e abbiano una figlia, non riesce ad assicurare il benessere alla famiglia.

Nermin (Senan Kara)

Dopo aver perso la madre ed essere cresciuta all’ombra della matrigna, continua a mettere le esigenze degli altri davanti alle proprie.

Ekrem (Nail Kirmizigül)

Un uomo intelligente, pratico e vitale. Laureato in Giurisprudenza, è l’amministratore delegato dell’azienda della moglie Nermin. È felice per il successo raggiunto, ma non è in grado di condividere la sua felicità con nessuno.

Müjgan (Zeynep Kumral)

La sorella maggiore di Mehdi ha rinunciato alla vita personale per dedicarsi alla famiglia, dalla quale non ha mai voluto allontanarsi.

Faruk (Engin Hepileri)

È l’uomo ideale: attraente, elegante, gentile, educato. Dopo la laurea in una delle migliori università del paese, è diventato l’amministratore delegato dell’azienda di famiglia, sì è fidanzato con Zeynep e pianifica il loro futuro insieme.

My Home My Destiny, storia vera

Tratta da una storia vera, Doğduğun Ev Kaderindir (il titolo originale della serie) è l’adattamento televisivo di “Camdaki Kiz”, bestseller scritto dalla psicologa Gülseren Budayıcıoğlu, che ha raccolto in un libro i racconti di una paziente.

My Home My Destiny ha ottenuto il miglior rating di sempre sul canale turco TV8: il titolo è stato venduto in oltre 70 paesi nel mondo. Prodotta da OGM Pictures, la serie ha battuto diversi record e si è aggiudicata il premio per la miglior sceneggiatura all’International Izmir Festival.

My Home My Destiny, dov’è girato?

La serie è girata ad Istanbul, la serie si svolge tra Pier Loti, nel distretto di Beykoz, le spiagge del Bosforo, i quartieri di Balat e Eyüp e la costa di Scutari, accanto alla Torre della Fanciulla.

My Home My Destiny su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere My Home My Destiny in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie.