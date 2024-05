Dopo CBS è NBC, il canale generalista americano parte del gruppo Universal, a presentare il proprio palinsesto per la stagione 2024/25. Tante le conferme non a caso Steve Kern responsabile del palinsesto, ha sottolineato come sia un palinsesto “stabile”. I prodotti capaci di catturare l’attenzione del pubblico live vengono, ancora una volta, usati per trainare le novità di stagione. Così il nuovo medical con Zachary Quinto Brilliant Minds andrà il lunedì dopo The Voice, mentre le seconde stagioni di Found e The Irrational cercano il rilancio rispettivamente dopo The Voice e Law & Order: SVU.

Upfronts 2024 NBC – Il Palinsesto 2024/25

Durante gli Upfronts 2024 NBC ha annunciato il ritorno del blocco comedy al venerdì dedicato alle commedie familiari multi-camera con Lopez vs Lopez e la novità Happy’s Place con Reba McEntire che andrà così in onda nello slot occupato in precedenza con la sua vecchia comedy trasmessa sul canale WB poi diventato The CW. Al martedì, invece St. Denis Medical di Justin Spitzer creatore di Superstore, affiancherà Night Court. Found conquista lo slot del giovedì dopo Law & Order: SVU, dopo che Organized Crime è stato spostato su Peacock.

L’altra novità crime The Hunting Party sulla caccia a un gruppo di prigionieri scappati da una prigione che non doveva esistere, debutterà in midseason insieme al programma Destination X. Il 23 febbraio 2025, invece, ci sarà The Americas una docuserie narrata da Tom Hanks e con le musiche di Hans Zimmer, che racconterà la natura e i territori americani. Steve Kern ha anche spiegato che hanno pronti piani in caso di sciopero del sindacato IATSE (tecnici dello spettacolo) spiegando come diverse produzioni sono già iniziate, ma anche che hanno a disposizione una nuova stagione di Transplant ed eventualmente lo sport. Intanto questo è il palinsesto autunnale con sabato e domenica dedicati allo sport:

Lunedì

20.00 The Voice

22.00 Brilliant Minds s.1

Martedì

20:00 St. Denis Medical s.1

20.30 Night Court s.3

21.00 The Voice

22.00 The Irrational s.2

Mercoledì

20.00 Chicago Med s.10

21.00 Chicago Fire s.13

22.00 Chicago PD s.12

Giovedì

20.00 Law & Order s.24

21.00 Law & Order: SVU s.26

22.00 Found s.2

Venerdì

20.00 Happy’s Place s.1

20.30 Lopez vs Lopez s.3

21.00 Dateline

Upfronts 2024 NBC le nuove serie tv

NBC non ha ancora preso una decisione su progetti che sono in sviluppo ma che non sono stati ancora ordinati ufficialmente, una decisione su Suits L.A. e su Grosse Pointe Garden Society arriverà solo nelle prossime settimane.

Happy’s Place

Reba McEntire (che sarà anche giudice di The Voice) interpreta Bobbi una donna che eredita il bar del padre e scoprirà che dovrà gestirlo insieme a una sorellastra che non sapeva di avere. Nel cast della comedy multi-camera prodotta da Universal, scritta da Kevin Abbott, troviamo anche Belissa Escobedo, Melissa Peterman, Pablo Castlblanco.

St. Denis Medical

Justin Spitzer già creatore di Superstore, torna con una nuova workplace comedy ambientata in un ospedale, un finto mockumentary sulla difficoltà della sanità in un presidio medico dell’Oregon con pochi medici e infermiere che tentano di fare del loro meglio per i propri pazienti. Nel cast troviamo Wendi McClendon-Covey, David Alan Grier, Allison Tolman, Josh Lawson, Mekki Leeper, Kahyun Kim.

Brilliant Minds

Zachary Quinto interpreta il dottor Oliver Wolf brillante neurologo che con i suoi collaboratori esplora la mente umana. Ispirata alla vita e al lavoro di Oliver Sacks, Brilliant Minds è scritta da Michael Grassi e ha tra i produttori Greg Berlanti per Warner Bros. Television e Universal.

The Hunting Party

The Hunting Party con Melissa Roxburgh, scritta da JJ Bailey e Jake Coburn per Universal Television, è un thriller su un gruppo di investigatori che cerca di rintracciare un gruppo di prigionieri, pericolosi killer, scappati da una prigione segreta che non sarebbe dovuta esistere.

Upfronts 2024 NBC Le serie tv cancellate

Jeff Bader, responsabile della strategia di Universal, durante la presentazione del palinsesto, ha spiegato perché Quantum Leap è stata cancellata dopo 2 stagioni mentre Organized Crime è stata rinnovata ma spostata su Peacock: gli ascolti. Infatti la prima aveva una media di 3 milioni e dello 0.4 di rating superiore solo a Transplant, sui 7 giorni, mentre Organized Crime era una serie di successo mai stata in discussione ma che aveva l’80% del suo pubblico su Peacock, per questo lo spostamento aveva senso. Tra le altre serie tv cancellate da NBC troviamo Magnum P.I. (salvata dopo la cancellazione di CBS), La Brea (chiusa prima dello sciopero) e la comedy Extendend Family.