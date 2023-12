Found su TopCrime: la caccia alle persone scomparse non è mai stata così personale. Le puntate di giovedì 21 dicembre

Found è un thriller procedurale trasmesso dalla tv generalista americana, da NBC, prodotto da un esperto di serialità come Greg Berlanti e Warner Bros e sviluppato da Nkechi Okoro Carroll che, sempre con Berlanti produttori, ha lavorato ad All American portandolo al successo. Una delle poche serie tv a debuttare sulla tv generalista nell’autunno 2023 mentre tutte le produzioni erano bloccate dagli scioperi, Found arriva in Italia su TopCrime con in tasca il rinnovo per una seconda stagione e dopo aver raccolto negli USA un discreto successo nel deserto degli altri canali. Found era infatti pronta da tempo essendo stata inizialmente pensata per la primavera del 2023 e poi rinviata proprio quando si iniziava a percepire che si sarebbe arrivati allo sciopero degli sceneggiatori. I protagonisti di Found sono due volti noti della serialità come Shanola Hampton vista in Shameless e Mark-Paul Gosselaar storico volto di Bayside School.

Found, la trama

Al centro di Found c’è la M&A (Mosely and Associates), una società di consulenti fondata da Gaby Mosley, che aiuta a ritrovare persone scomparse. Un’investigatrice privata tenace e con abilità comunicative, che guida una squadra formata da un agente sul campo, un esperto di tecnologia, un’aspirante avvocata e un’esperta di comportamenti. Tutti con un passato tormentato legato più o meno direttamente a un rapimento o a una scomparsa. La stessa Gaby è stata tenuta prigioniera per oltre un anno dal misterioso “Sir” Hugh Evans, che Gaby tiene prigioniero nello scantinato di casa sua, usandolo come consulente nei casi.

Le puntate di giovedì 21 dicembre

1×01 Una squadra speciale: la missione della M&A e di Gaby è ritrovare persone scomparse. Negli USA ogni anno scompaiono 600 mila persone, più della metà sono persone di colore spesso dimenticate. Unendo pubbliche relazioni, forza bruta e capacità investigativa, Gaby e i suoi soci aiuta la polizia a ritrovare gli scomparsi, spesso anticipando le forze dell’ordine.

1×02 Ossessione: la squadra cerca Jinny Coe un’escort scomparsa che anche per il su lavoro nessuno cercava. Intanto una giornalista lancia una campagna nazionale per trovare Sir.

Found, la recensione

La fortuna di esser da soli. Può banalmente riassumersi in questa frase il succo del successo di Found. La serie tv ha beneficiato del fatto di avere tutte le attenzioni (o quasi) della stampa specializzata americana essendo una delle poche serie tv in onda gratuitamente nell’autunno 2023. Tra i vari show solo NBC ha proposto della serialità “scripted” con ben due novità come Found e The Irrational e la seconda stagione di Quantum Leap. La rete è stata fortunata (o forse lungimirante) avendo dei prodotti pronti e non ancora trasmessi per varie esigenze di palinsesto.

A questo va aggiunto che Found ha una sua premessa abbastanza insolita, visto che la protagonista, vittima di rapimento da ragazza, tiene prigioniero il suo rapitore. Con tutte le difficoltà di dover gestire una vita, di essere una figura pubblica e avere una presenza ingombrante in casa. Tralasciando poi il fatto che tra Gabi e Sir il rapporto è inevitabilmente complesso e pieno di sfumature. Tutto questo per un procedurale abbastanza classico, con i casi di puntata e la storia orizzontale portata avanti dalle vicende dei vari personaggi.

In Found l’emotività prevale sulla razionalità. Sono le emozioni che guidano le azioni e vanno anche oltre la legge. Ma è inevitabile se la tua protagonista tiene prigioniero il suo rapitore. Però Found è anche una serie tv che sembra frettolosa, scritta buttando giù la prima idea che veniva in mente agli autori senza ragionarci poi troppo sopra, girata al motto di “buona la prima” per portare a casa il risultato. La sensazione di quei prodotti di serie b a basso budget, che si guardano mentre si chiacchiera o ci si può distrarre con lo smartphone. Un procedurale contemporaneo che non sembra avere le potenzialità per poter durare 20 stagioni viste le premesse ma che al tempo stesso incuriosisce per le dinamiche del passato snocciolate nell’arco delle puntate e per il rapporto tra Gosselaar e Hampton.

Found, il cast

La serie tv Found rappresenta la grande occasione da protagonista di Shanola Hampton che interpreta la tosta e sagace Gabi, un ruolo che arriva dopo il grande successo di Shameless. Il calmo e spietato Sir è interpretato da Mark-Paul Gosselaar in un ruolo inedito per lui. Kelli Williams vista in The Practice e Lie To Me, interpreta Margaret Reed, una madre che 13 anni prima ha visto sparire il figlio a una stazione degli autobus e non riesce più a darsi pace. Nel cast c’è Brett Dalton (Agents of SHIELD) nei panni di Mark Trent, poliziotto innamorato di Gabi; Gabrielle Walsh è Lacey Quinn o meglio Bella la ragazzina rapita e tenuta con Gabi; Arlen Escarpeta è Zeke rapito da bambino e agorafobico; Karan Oberoi è Dhan Rana vittima a sua volta di rapimento è l’esperto di sicurezza dell’agenzia.

Found, quante puntate sono?

La prima stagione è composta da 13 puntate.

Found 2 ci sarà?

Forte degli oltre 10 milioni di spettatori raccolti considerando tutte le piattaforme, la serie prodotta da Warner Bros e Universal, in onda su NBC negli USA è stata rinnovata per una seconda stagione.

Found in streaming

Found è in streaming su Mediaset Infinity.