Escandalo, su Mediaset Infinity la serie con Fernando Linez di Elite: trama, cast e recensione

Escandalo – Storia di un’ossessione su Mediaset Infinity (gratis) una nuova sexy serie spagnola, dalle venature soap, con protagonista il giovane Fernando Linez, star di Elite e dello SKAM spagnolo. Autrice della sceneggiatura è Aurora Guerra, creatrice e produttrice della storica soap Il Segreto. Dopo Io So Chi Sei la piattaforma di streaming gratuito di casa Mediaset continua a portare le serie realizzate per la “cugina” spagnola Telecinco. Escandalo in Spagna non ha ottenuto il successo sperato ed è stata molto criticata per raccontare una storia di pedofilia con la relazione di una donna di 42 anni e un ragazzo di 15.

Escandalo, la trama

Al centro di Escandalo – Storia di un’ossessione c’è la relazione tra Ines di 42 anni e Hugo di 15. Ines è una donna di 42 anni con una figlia di 14 anni e un marito che sembra non sopportarla più. Dopo anni trascorsi accettando le convenzioni sociali e il ruolo di moglie, Ines sembra non avere più nulla nella vita e per questo spera ardentemente di rimanere nuovamente incinta. Quando tutto precipita pensa di farla finita ed è in quel momento che nella sua vita entra Hugo, aitante quindicenne che la salva dal mare e con cui inizia una torbida relazione.

Ma quando il ragazzo verrà sbattuto in collegio dal padre conservatore e fortemente credente, Ines cerca una soluzione per non perderlo. La donna dimostra un’abilità manipolatrice impensabile. Si infila nella vita della famiglia di Hugo portando tutti nel baratro. I suoi impulsi, la rottura delle convenzioni, porteranno a una spirale di tradimenti e morte.

Escandalo, quando escono le puntate?

Le puntate di Escandalo sono 8 da 70 minuti, le prime due sono state rilasciate il 3 novembre e le altre usciranno al ritmo di due a settimana.

Escandalo, la recensione

Nemmeno il tempo di far partire la prima puntata di Escandalo – Storia di un’ossessione su Mediaset Infinity e subito c’è una scena di sess0, focoso, spinto, passionale. Subito dopo si torna indietro per ripercorrere gli eventi che hanno portato a quel momento, a Hugo che salva Inés dal mare e la passione che sorge tra i due mentre si asciugano. Una cosa è certa, in Spagna non hanno paura a spingere sull’acceleratore sui temi, sulle scene erotiche.

Escandalo vuole provocare e non fa nulla per nasconderlo. Lo rende esplicito fin dal titolo, quindi non si può dire che menta al proprio pubblico. La serie ha tutte le caratteristiche tipiche delle produzioni spagnole degli ultimi anni, a partire da quell’enfasi emotiva che rende tutto così eccessivo, con quel gusto da antica soap opera. Se la vita fosse una serie spagnola, saremmo tutti costantemente sull’orlo di una crisi di nervi, di un’esplosione emotiva, di un’emozione improvvisa. Tutto deve poi essere accompagnato da un’atmosfera da thriller anche se non se ne percepisce la necessità. I ricordi del passato di Ines in Escandalo, arrivano all’improvviso e sembrano voler introdurre un mistero non necessario.

La radice psicologica della relazione tra Ines e Hugo è talmente banale che quasi non c’è bisogno di approfondirla. Da un alto c’è un ragazzo cresciuto senza una figura materna. Dall’altro una donna che ha perso ogni briciolo di passione nella vita ed è in cerca di nuove emozioni per riempire i vuoti della sua esistenza. In tutto questo bisogna riconoscere all’autrice anche una certa dose di ironia. Lo scandalo travolge una famiglia fortemente religiosa e conservatrice. Il fratello di Hugo, rampante politico locale di un partito di destra (probabilmente di Vox visti i riferimenti contro gli immigrati), tutto vorrebbe tranne che la sua famiglia finisse trascinata in uno scandalo.

Se amate produzioni eccessive, enfatiche, emotivamente (e non solo) spinte, Escandalo fa al caso vostro (e in più è anche gratis, particolare da non sottovalutare in un periodo di esplosione delle piattaforme).

Escandalo, il cast

Escandalo – Storia di un’ossessione è creata da Aurora Guerra già autrice di due serie spagnole molto amate anche in Italia come Il Segreto e Una Vita. Il protagonista maschile Hugo è interpretato da Fernando Líndez, giovane volto in ascesa della fiction spagnola, bello, tenebroso e dal fisico tonico, rispettando i canoni maschili diffusi dai social tra i più giovani. L’attore è nel cast di Elite e della versione spagnola di SKAM. Ines è invece Alexandra Jimenez che è nel cast di Suburbia Killer su Netflix, Caccia al Ladro di Paramount+.

Alexandra Jiménez è Inés

Fernando Líndez Hugo

Antonio Gil è Tomás, padre di Hugo, rimasto vedovo dopo che la moglie è morta di parto

Víctor Duplá è Antonio, ex marito di Ines, avvocato narcisista, dominatore, ha vissuto negli ultimi anni con il “peso” di Ines

Eve Ryan è Ainara, la figlia di Inés, adolescente che vive la madre in modo oppressivo

Carlos Serrano è Mauro, fratello maggiore di Hugo, giovane politico locale in ascesa, probabilmente di un partito di destra e conservatore

Alba Gutiérrez è Ana, moglie di Mauro

Celia Freijeiro è Lola, amica di Inés

Escandalo 2 ci sarà?

Mediaset Espana non si è pronunciata su un eventuale rinnovo della serie ma gli ascolti non sono stati esaltanti e la trasmissione tra gennaio e marzo degli episodi, è stata accompagnata da diverse polemiche per quanto raccontato da Escandelo. La serie appare più immaginata per concludersi dopo la prima stagione.

Escandalo, le polemiche

La relazione tra la 42enne Ines e il 15enne Hugo descritta in modo molto esplicito fin dai primi minuti della serie, non è stata molto apprezzata in Spagna ed è stata accompagnata dalle polemiche per una descrizione di un caso di pedofilia. Senza far spoiler, quello che succede nel finale della serie non ha fatto altro che ampliare queste polemiche intorno alla serie che spinge i sentimenti, lo scandalo oltre il “lecito”.