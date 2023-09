Io so chi sei, su Mediaset Infinity drammi, intrighi e misteri in una serie spagnola che sorprende

Io so chi sei è una miniserie spagnola disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, uscita nel 2017 ma appena arrivata in Italia. Trasmessa da Telecinco in Spagna, passata anche per BBC Four nel Regno Unito, la miniserie è composta da 16 puntate distribuite in due blocchi su Mediaset Infinity il 25 settembre e il 16 ottobre. Ambientata a Barcellona, Io so chi sei è un teso mystery thriller che conduce lo spettatore in un dramma familiare tra la misteriosa scomparsa di una ragazza, l’amnesia sospetta di un facoltoso avvocato e una rete di intrighi, segreti e misteri all’ombra delle elite spagnole, tra avvocati, giudici e professori universitari. Ma scopriamo insieme perché è una valida alternativa gratuita alla serialità italiana generalista.

Io so chi sei, la trama

La miniserie si apre con un uomo che vaga solo e ferito lungo una strada, apparentemente non sembra ricordare nulla. Una volta salvato si scopre che è Juan Elias famoso avvocato, sposato con una celebre giudice e padre di due figli. Nella sua auto ritrovata fuori strada ribaltata, viene trovato il sangue della nipote Ana, scomparsa da alcune ore, figlia del preside dell’università in cui insegna Juan Elias, e il suo cellulare. Ma Juan Elias non sa dare spiegazioni, non ricorda più nulla del suo passato. Cosa è successo ad Ana? Juan Elias è colpevole o innocente? La sua amnesia è vera o è solo una scena?

Mentre l’inchiesta giudiziaria cerca di far luce su queste domande, entriamo dentro la famiglia di Juan Elias, nei misteri e nei segreti tenuti nascosti per anni. Intanto la famiglia della vittima si affida a un gruppo di giovani avvocati, ma perché questa scelta? Cosa lega Eva a questo caso?

Io so chi sei, la recensione

Perché Io so chi sei sia rimasto chiuso in un cassetto Mediaset per 6 anni a far polvere resterà un mistero pari a che fine ha fatto Ana. Sicuramente la decisione di Mediaset di utilizzare la propria piattaforma gratuita per proporre titoli del suo canale spagnolo Telecinco, sta mettendo in luce un’invidiabile varietà produttiva del ramo iberico del gruppo. La miniserie con puntate da oltre un’ora, costruisce in maniera impeccabile un mistero che tocca le dinamiche familiari e umane dei suoi protagonisti.

La miniserie ci porta tra le elite spagnole, in una corte di avvocati, giudici, professori universitari, dalle belle case e dalle belle vite. Come la serialità americana, questa miniserie ci conduce nelle vite private dell’1%, dei più ricchi, di chi controlla il sistema giudiziario grazie ai legami e alle amicizie personali di chi in quel mondo ci lavora, mostrandone il lato oscuro e i segreti che li divorano. Tutto però si sgretola davanti a uno scandalo dalle proporzioni inimmaginabili e dai risvolti imprevedibili. Pur non proponendo nulla di particolarmente innovativo, la miniserie cattura lo spettatore con colpi di scena anticipati e poi svelati al momento giusto, lasciandoti costantemente in bilico tra la verità e la menzogna. Ogni scena racchiude in uno sguardo, in una linea di dialogo più significati.

Senza perdere quello stile emotivamente carico dei personaggi, tipico delle produzioni spagnole, sempre in bilico con le telenovele, è un thriller teso con personaggi veri e realistici, dinamiche familiari riconoscibili anche per chi non è ricco come i protagonisti. Non appare un prodotto improvvisato nella costruzione e nello sviluppo, ma sapientemente elaborato e costruito in ogni suo dettaglio. Se la serialità italiana, soprattutto quella generalista della tv in chiaro, cerca sfumature più leggere anche nel crime, gli spagnoli percorrono una via più cupa ma senza dimenticare l’anima sentimentale ed emozionale. Al netto di perdonabili esagerazioni emotive, Io so chi sei è un prodotto da non perdere per chi ama i misteri.

Io so chi sei, il cast

A guidare il cast della miniserie c’è Francesc Garrido che interpreta il misterioso protagonista Juan Elias, sua moglie Alicia Castro è interpretata da Blanca Portillo attrice che ha lavorato anche con Pablo Almodovar e Milos Forman. Alex Monner è Pol Elias, l’attore ha conosciuto la notorietà con Braccialetti Rossi e nel 2022 è entrato nel cast di Elite. Susana Baitua è Ana Saura la ragazza scomparsa, mentre Aida Folch è Eva, avvocatessa che lavora al caso per la famiglia di Ana.

Francesc Garrido è Juan Elías

Blanca Portillo è Alicia Castro

Àlex Monner è Pol Elías

Susana Abaitua è Ana Saura

Martiño Rivas è Marc Castro

Aida Folch è Eva Durán

Nancho Novo è Ramón Saura

Pepón Nieto è Alberto Giralt

Eva Santolaria è Marta Hess

Carles Francino è David Vila

Io so chi sei in streaming

La miniserie Io so chi sei è in esclusiva in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Io so chi sei 2 ci sarà?

No, la miniserie è stata rilasciata nel 2017 da Telecinco e non ha avuto un seguito.

Io so chi sei la programmazione

Le prime otto puntate sono disponibili in streaming, le restanti arrivano il 16 ottobre.