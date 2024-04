L’appuntamento con FBI prosegue su Rai 2 con le nuove puntate della sesta stagione, attualmente in onda negli USA su CBS. La stagione ha soltanto 13 episodi essendo iniziata a febbraio 2024 dopo il lungo stop dovuto dallo sciopero degli attori e degli sceneggiatori. Il procedurale crime prodotto da Dick Wolf ha al centro le indagini della squadra di agenti federali della città di New York. La serie ha dato vita a due spinoff FBI: Most Wanted (in Italia su Italia 1) e FBI International (sempre su Rai 2).

FBI 6 gli episodi su Rai 2

A partire da sabato 13 aprile debuttano gli episodi della sesta stagione di FBI. La serie è un procedurale poliziesco quindi non c’è una grossa trama orizzontale che caratterizza le diverse stagioni, semplicemente oltre ai casi di ogni singola puntata, proseguono le vicende personali dei protagonisti.

Sabato 13 aprile

6×01 Tutta la rabbia: avviene un attentato a bordo di un autobus a Manhattan. La squadra deve fare in modo di evitare che possa esserci un secondo attentato. Durante le indagini muore un agente dell’FBI che aveva un legame con il passato di OA.

FBI 6 il cast

FBI è creata da Dick Wolf e Craig Turk, Rick Eid è invece lo showrunner attuale e autore o co-autore di diversi episodi attualmente ha il ruolo di showrunner. In questa stagione Shantel VanSanten si trasferisce in Most Wanted e sarà guest star durante gli episodi crossover. Guest star di stagione è Charlotte Sullivan presente in un episodio nei panni dell’agente Jessica Blake ritrovando Missy Peregrym con cui aveva lavorato in Rookie Blue.

Zeeko Zaki è Omar Adom Zidan “OA”

Missy Peregrym è Maggie Bell

Jeremy Sisto è Jubal Valentine

Alana de la Garza è Isobel Castille

John Boyd è Stuart Scola, agente FBI partner di Tiffany

Katherine Renee Turner è Tiffany Wallace, agente FBI

James Chen è Ian Lim

Shantel VanSanten è Nina Chase sarà

FBI 6 quante puntate sono

Questa sesta stagione è composta da 13 puntate.

FBI 7

La sesta stagione è ancora in corso negli Stati Uniti, il finale è previsto il prossimo 21 maggio. Nel frattempo la serie in onda su CBS ma co-prodotta con Universal che ha un accordo con la casa di produzione di Dick Wolf, è stata rinnovata non solo per una settima stagione ma fino alla nona. Rinnovati per una sola stagione i suoi spinoff FBI International e Most Wanted (in Italia su Italia 1).

FBI 6 in streaming

Attualmente FBI non è disponibile in streaming, le puntate in onda su Rai 2 possono essere recuperate soltanto su RaiPlay dove restano on demand per un periodo limitato, le stagioni precedenti non sono disponibili.