Ecco cosa succede oggi in Endless Love, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia e con protagonisti due giovani innamorati

Anticipazioni Endless Love per la puntata di domenica 19 maggio 2024, alle 14:45. La soap opera turca viene mandata in onda su Canale 5 da marzo nel proprio day time. Andata in onda su Star Tv dal 2015 al 2017, la serie conta nella versione originale 74 episodi, destinati a diventare più di 120 nell’edizione italiana.

Al centro della serie due giovani protagonisti: Kemal Soydere (Burak Özçivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagül). Lui, di umili origini; lei proveniente da una famiglia ricca ma piena di debiti: quando si incontrano per caso è amore a prima vista.

Ma la famiglia di Nihan vuole che la ragazza si sposi con il ricco e arrogante Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) per risolvere i propri problemi economici. Nihan è costretta ad accettare, allontanando dalla sua vita Kemal, che si trasferisce altrove. Ma quando Kemal torna ad Istanbul con una carriera avviata, capisce che non ha ancora dimenticato la donna.

Anticipazioni Endless Love del 19 maggio 2024: un matrimonio a sorpresa

La famiglia di Zeynep la disconosce

Mentre continuano le ricerche di Ozan (Barış Alpaykut), Kemal incontra Zehir, che gli fornisce alcune informazioni utili a rintracciare Karen. Con loro c’è anche Salih (Gökay Müftüoğlu), che rivela a Kemal di aver assistito, giorni prima, a un incontro tra Ozan e Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse). La cosa insospettisce Kemal che corre a casa di Nihan ed Emir. Lì, trova sua sorella ed Ozan che hanno appena rivelato a tutti di essersi sposati. Vildan (Neşe Baykent) caccia violentemente la ragazza. Kemal la riporta a casa, dove i suoi genitori, in preda all’ira e al dolore, cercano di convincerla a divorziare.

Ozan la raggiunge, e Zeynep va via con suo marito, mentre Huseyin (Orhan Güner) la disconosce come figlia. Non trovando una soluzione migliore, i due ragazzi decidono di andare a vivere con la famiglia di Ozan, nella villa di Emir. Vildan non vuole accettare in alcun modo la moglie del figlio e spera che la storia duri poco. Onder (Kürşat Alnıaçık), grazie all’aiuto di Emir, raggiunge Zeynep e Ozan che, dopo essersi sposati, sono fuggiti assieme. L’uomo cerca di convincere il figlio e la neo-nuora a trasferirsi in casa con lui e il resto della famiglia. Emir non è convinto delle buone intenzioni di Zeynep e tra i due è guerra aperta.

Tarik e Kemal vengono alle mani

Nel frattempo, Tarik (Rüzgar Aksoy) scopre da Kemal quanto accaduto. In un diverbio molto acceso, i due fratelli arrivano alle mani, dopo che Kemal ha accusato Tarik di aver fallito nel proteggere Zeynep. Kemal è arrabbiato e deluso perché non accetta la scelta della sorella di sposarsi di nascosto. L’uomo si sente in colpa perché capisce di aver abbandonato la famiglia nel momento del bisogno, mentre avrebbe dovuto essere più presente, e crede che se si fosse occupato personalmente di Zeynep tutto questo non sarebbe mai accaduto.

La casa di Leyla

Leyla (Zerrin Tekindor) è pronta a combattere per la sua casa, che presto verrà venduta all’asta, ma non è preoccupata, mentre Kemal teme qualche imbroglio dell’ultimo minuto ed offre alla donna il suo supporto morale ed economico. Asu (Melissa Aslı Pamuk) intercetta una busta riservata indirizzata a Kemal e, incuriosita, decide di aprirla. Al suo interno, ci sono le foto che ritraggono Zeynep ed Emir.

