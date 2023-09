Mediaset Infinity le novità di settembre 2023 in streaming: My Home My Destiny 2, Io so chi sei

Il mese di settembre 2023 su Mediaset Infinity vede l’arrivo di nuovi contenuti inediti che si affiancano ai diversi titoli in onda tutti i giorni sui canali Mediaset, dai film ai programmi tv. In particolare ha sorpreso la scelta di rilasciare con episodi quotidiani dal lunedì al venerdì, la seconda stagione di My Home My Destiny, in esclusiva streaming dopo un’estate trascorsa su Canale 5. Dopo Unità Speciale Scomparsi, arriva su Mediaset Infinity un’altra serie thriller spagnola inedita e disponibile solo in streaming: Io so chi sei. Ma vediamo insieme i titoli principali su Mediaset Infinity a settembre.

Mediaset Infinity Settembre 2023: le novità gratuite

Le serie tv

A partire dal 25 settembre in esclusiva su Mediaset Infinity saranno disponibili i primi 8 episodi di Io So chi Sei, un poliziesco spagnolo di Telecinco rilasciato nel 2017 e composto da 16 episodi. Juan Elias è un professore che perde la memoria dopo quello che appare come un incidente d’auto, insieme alla moglie giudice proverà a ricostruire quanto successo. Quando nella sua auto vengono ritrovate tracce della nipote che era scomparsa da 4 giorni, il caso prende una piega inaspettata.

Altra esclusiva di Mediaset Infinity è la seconda stagione di My Home My Destiny. Il dezi turco termina la sua prima stagione nell’appuntamento quotidiano sabato 2 settembre su Canale 5 per poi proseguire direttamente in streaming con le puntate disponibili da lunedì 4 settembre, dal lunedì al venerdì sarà rilasciato un nuovo episodio.

Su Mediaset Infinity, oltre ai vari episodi delle repliche delle serie tv in onda e alle puntate finali delle nuove stagioni di Chicago Fire e Chicago PD, arrivano in parallelo alla trasmissione su Canale 5 le puntate di due nuove fiction in partenza a settembre. Rosa Diletta Rossi è Maria Corleone, storia di una ragazza nata a Palermo e che si trasferisce a Milano per diventare stilista, finché la vita non la porta a scegliere tra l’amore e il sangue dei Corleone. A settembre anche la fiction con Massimo Ranieri La Voce Che hai dentro. Al centro la storia di Michele Ferrara che dopo aver scontato 10 anni di carcere per il presunto omicidio del padre, noto cantante e fondatore della Parthenope Edizioni Musicali, torna in libertà per cercare la verità e salvare l’azienda. Nel frattempo però la moglie Maria e i figlie vogliono vendere.

Nel catalogo gratuito di Mediaset Infinity è arrivata la prima stagione di Viola come il Mare la fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman di cui è in preparazione la seconda stagione. Can Yaman è anche il protagonista di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore che torna in streaming a settembre su Mediaset Infinity. Inoltre da settembre nasce una sezione Made in Japan dedicata agli anime giapponesi con le puntate settimanali di Lupin, Lady Oscar, Mila e Shiro, One Piece, I Cavalieri dello Zodiaco.

Il calcio

A settembre torna anche il grande calcio della Champions League sia in versione free con in streaming la partita del martedì sera di un’italiana trasmessa da Canale 5 che in modalità pay sul channel Infinity+ dove sono disponibili tutte le altre partite tranne una del mercoledì esclusiva di Prime Video.

I film

Proseguono le collezioni mensili di film gratuiti su Mediaset Infinity (senza dimenticare i titoli dei diversi canali). E nel mese del ritorno in classe, dall’8 settembre parte il ciclo Tutti a Scuola con le commedie italiane e non con protagonisti insegnati o studenti, da La Scuola a I Laureati passando per Immaturi, Fuga di Cervelli, Tuttapposto.

La tv

A settembre ripartono le trasmissioni di Canale 5, Italia 1 e Rete 4, dai talk politici al quiz del preserale e tutte le puntate sono sempre disponibili in streaming su Mediaset Infinity. A settembre riparte il Grande Fratello con un’edizione che unirà Vip (il primo nome ufficiale è Alex Schwarzer) e non vip, condotta da Alfonso Signorini affiancato da Cesara Buonamici. Un’edizione ancora più social con la nascita di La Suite il canale broadcast ufficiale del programma: anticipazioni, curiosità, sondaggi e tanto altro.

Il 7 settembre in streaming Circo Max – Una notte di Hit, il concerto del Circo Massimo di Roma per i 30 anni di carriera di Max Pezzali che sarà trasmesso da Canale 5 e Mediaset Infinity.

Mediaset Infinity Settembre 2023 le novità di Infinity+

Proseguono sul channel Mediaset Infinity+ i rilasci settimanali, ogni venerdì, delle puntate inedite di Bob Hearts Abishola fino al 22 settembre, Riverdale s.7 e All American s.5. Come ogni mese anche a settembre ci saranno diversi film a noleggio, proposti per sette giorni inclusi all’interno dell’abbonamento. La novità del mese è The Flash disponibile con Infinity Premiere dal 29 settembre al 5 ottobre. Nelle settimane precedenti saranno proposti Shazam! Furia degli Dei, Me contro Te il film – Missione giungla, No Sudden Move e Mortal Kombat.