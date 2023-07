Unità Speciale Scomparsi (Desaparecidos in originale) è un nuovo poliziesco spagnolo che arriva in Italia in esclusiva su Mediaset Infinity in streaming, da vedere quindi soltanto sulla piattaforma gratuita Mediaset (per il momento) senza alcuna distribuzione su uno dei canali tv del gruppo. Arrivata alla terza stagione, la serie del 2020 è stata distribuita in Spagna in collaborazione da Prime Video e Telecinco, prodotta da Piano Piano nella prima stagione e Unicorn Content nelle successive. Scopriamo insieme cosa ci aspetta da questa nuova serie spagnola poliziesca da vedere in streaming.

Unità Speciale Scomparsi, la trama

Un procedurale con i diversi casi di puntata dedicati alle persone scomparse e una trama orizzontale che segue le vicende dei suoi protagonisti. Questa è la formula “classica” di Unità Speciale Scomparsi. La protagonista è Sonia Ledesma che quattro anni prima dell’inizio della serie ha dovuto affrontare la scomparsa del marito in Africa, un mistero rimasto ancora irrisolto. Per questo decide di entrare nella squadra della polizia che si occupa proprio di persone scomparse. Insieme ai colleghi Rodrigo, Sebas, Azhar e al capo Santiago, risolveranno i casi più complicati ma per Sonia sarà difficile non lasciarsi coinvolgere.

Il motto della squadra è “continuiamo a indagare” mentre prendono in mano i casi più impossibili. Durante le indagini collaborano con un’organizzazione non governativa che si occupa di persone scomparse, guidata da Carmen Fuentes. Quest’ultima ha un rapporto di lunga data con la squadra visto che anni prima Santiago si occupò della scomparsa del figlio.

Unità Speciale Scomparsi, le puntate

Mercoledì 5 luglio

1×01: dopo la scomparsa del marito 4 anni prima, l’ispettrice Sonia Ledesma decide di trasferirsi all’unità delle persone scomparse della polizia nazionale.

1×02: Sonia e Sebas indagano sulla scomparsa di un bambino, la governante e il suo fidanzato sono i principali sospettati. Intanto Rodrigo e Azhar lavorano alla scomparsa di due adolescenti.

Unità Speciale Scomparsi, il cast

Il cast di Desaparecidos è formato da Michelle Calvò Pedreira nei panni di Sonia, Maxi Iglesias è invece Rodrigo Medina nella prima stagione della serie, che il pubblico italiano potrebbe riconoscerlo per le sue partecipazioni a Velvet e Valeria. Nel cast c’è anche Juan Echanove visto in El Cid, Paquita Salas, Elivira Minguez e Chani Martin.

Michelle Calvò Pedreira è Sonia Ledesma Oliveira

Juan Echanove è Santiago Abad

Elvita Minguez è Carmen Fuente Vallejo

Maxi Iglesias è Rodrigo Medina

Chani Martin è Sebastian Cano Novillo, detto Sebas

Amanda Rios è Azhar Garcia

Lucia Barrado è Laura Fuentes

Alba de la Fuente è Vanesa “Vane”

Alex Mola è Luis

Victor Manuel Martinez è Andres Pardo

Diana Palazon è Maria Teresa Solson Echevarria

Paco Manzanedo è Patino

Eva Martin è la commissaria Berta Velasco

Unità Speciale Scomparsi, quante puntate sono?

La prima stagione è composta da 13 puntate da circa 70 minuti l’una.

Unità Speciale Scomparsi, dove vedere la serie?

Solo su Mediaset Infinity in streaming gratis. La serie si può quindi vedere soltanto attraverso il sito web o l’app del gruppo presente sulle principali piattaforme, incluse Sky Q e Fire Stick. La trasmissione prevede interruzioni pubblicitarie.

Unità Speciale Scomparsi 2 ci sarà?

Si, non solo ma ci sarà anche una terza stagione. Seconda e terza stagione hanno entrambe 8 episodi e sono già state rilasciate su Prime Video, la seconda stagione di Desaparecidos – Unità Speciale Scomparsi è stata distribuita in Spagna anche su Telecinco al contrario della terza.