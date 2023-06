Mediaset Infinity, cosa vedere in streaming a Luglio 2023: Unità Speciale Scomparsi, All American 5

Il mese di Luglio su Mediaset Infinity vede l’arrivo di diverse novità in streaming, su tutte la serie poliziesca spagnola Unità Speciale Scomparsi – Desaparecidos che sarà rilasciata con due puntate a settimana. Inoltre debuttano le puntate inedite di FBI Most Wanted e sul channel Infinity+ arriva le nuove stagioni di All American e Bob Hearts Abishola. Scopriamo insieme tutte le novità del mese.

Mediaset Infinity Luglio 2023 le novità gratuite

A Luglio 2023 su Mediaset Infinity arriva l’atteso finale di serie di New Amsterdam: terminerà infatti la quinta stagione con le ultime puntate che dopo la trasmissione su Canale 5 resteranno on demand in streaming. Ma non aspettate per recuperare tutta la stagione perché i primi 3 episodi sono in scadenza il 7 luglio. Prosegue inoltre il rilascio settimanale di Chicago Fire 11, Chicago Med 7 e di Chicago PD 10 ma anche in questo caso ricordatevi che gli episodi restano in streaming una settimana, poi bisogna andare su NOW per recuperarli tutti in streaming.

Nel corso del mese è attesa la seconda stagione di The Cleaning Lady che sarà proposta all’1 di notte su Italia 1 in prima visione quindi è necessario recuperarla su Mediaset Infinity a meno che non siate degli insonni incalliti. Tra le novità in chiaro del mese prosegue La Ragazza e l’ufficiale e da domenica 2 luglio iniziano le nuove puntate della terza stagione di FBI Most Wanted in onda su Italia 1 e in streaming gratis su Mediaset Infinity. Proseguono ovviamente i rilasci delle puntate delle diverse soap e di Temptation Island, tra i programmi parte il 4 luglio la nuova edizione di Battiti Live.

A proposito di soap nel corso del mese di luglio dovrebbe partire My Home My Destiniy nuovo dezi turco, venduto in oltre 70 paesi, con Demet Ozdemir, nota al pubblico italiano per il suo ruolo nella serie DayDreamer – Le ali del sogno. Tratta da una storia vera, la soap racconta le vicende di Zeynep, una giovane donna che da bambina viene adottata da una famiglia benestante. Crescendo si troverà ad affrontare una scelta difficile: rimanere con la sua famiglia adottiva o tornare con la madre biologica.

In esclusiva su Mediaset Infinity è invece in arrivo dal 5 luglio la serie spagnola Unità Speciale Scomparsi, ogni settimana usciranno due nuovi episodi. Dopo la drammatica e misteriosa scomparsa del marito in Africa, l’ispettrice Sonia Ledesma decide di dare una svolta alla sua vita ed entra a far parte dell’Unità Persone Scomparse, una squadra speciale che risolve casi di allontanamento e fuga di persone. Insieme al supporto dell’associazione “Aiuto Persone Scomparse”, la squadra risolve i casi più strani ma Sonia finisce spesso per lasciarsi coinvolgere più del previsto.

Luglio 2023 le novità di Infinity+

Attraverso la piattaforma gratuita Mediaset Infinity è possibile abbonarsi a diversi Channel per aggiungere contenuti alla piattaforma. Tra i vari Channel c’è ovviamente anche Infinity+ che ha un costo di 7.99€ al mese e una library ricca di film e serie tv. Nel corso del mese di giugno hanno debuttato le nuove stagioni in prima visione di Young Sheldon 6 (proseguirà fino all’11 agosto con due puntate a settimana), The Flash s.9, l’ultima stagione con il finale atteso ad agosto, l’ultima stagione di Riverdale. A luglio invece arrivano la nuova stagione di All American con una puntata a settimana dal 7 luglio e dal 14 luglio debutta la quarta stagione della comedy Bob Hearts Abishola con 2 puntate a settimana.

Ogni settimana ci sono poi dei titoli a noleggio che per 7 giorni vengono resi disponibili a tutti gli abbonati. Fino al 6 luglio c’è Magic Mike The Last Dance (riproposto anche dal 28 luglio al 3 agosto), dal 7 al 13 luglio il film in Infinity Premiere è La Casa – Il risveglio del male, dal 14 al 20 c’è il cartoon Mummie A spasso nel tempo e dal 21 al 27 luglio arriva Shazam – Furia degli Dei. E a proposito di film il channel MGM+ propone il cartoon La Famiglia Addams dal 1° luglio.