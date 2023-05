Il giovedì sera di Italia 1 è all’insegna di Chicago a partire dal 25 maggio. Dopo il doppio appuntamento con Chicago Fire in prima visione free, in seconda serata (dalle 23:00) arrivano gli episodi inediti in chiaro anche di Chicago Med, il medical drama nato da una costola dei due procedurali prodotti da Dick Wolf per Universal e NBC (Fire e PD). Alla fine della stagione precedente hanno lasciato la serie Yaya DaCosta e Torrey DeVitto, rispettivamente April Sexton e Natalie Manning, che quindi non sono presenti in questa nuova stagione.

Chicago Med 7 in Italia, le puntate su Italia 1

Le puntate di giovedì 25 maggio

7×01 Non tutto è sempre reale: Will Halstead ritorna all’ospedale al centro di Chicago Med per aiutare Goodwin in un’indagine segreta. Il dottor Archer e il dottor Charles intanto si occupano di due gemelle che insistono per restare identiche, dentro e fuori. La dottoressa Stevie e il dottor Dylan curano una bambina affetta da anemia falciforme.

7×02 Mi sostieni o mi lasci andare?: Dylan e Charles si occupano di una paziente che soffre di depressione cronica e che ha tentato il suicidio. Goodwin chiede a Will di indagare sul dottor Cooper per scoprire se stia prendendo delle mazzette. Stevie e Will si prendono cura di un giovane paziente la cui diagnosi non è molto chiara, e sospettano che i suoi disturbi siano dovuti alla madre. Vanessa non è d’accordo con Dean Archer sul trattamento di un paziente e grazie al consiglio del dottor Marcel, decide di affrontarlo.

Chicago Med 7, il cast

Rispetto al cast originale della serie tv in questa settima stagione non sono presenti Yaya DaCosta e Torrey DeVitto interpreti rispettivamente di April Sexton e Natalie Manning. Al contempo il personaggio di Steven Weber, il dottor Dean Archer, è stato promosso a regular nella settima stagione. Le novità del cast di questa stagione sono Guy Lockard che interpreta il dottor Dylan Scott, ex poliziotto che ha deciso di cambiare carriera e ha quindi diversi legami con il mondo di Chicago PD, e Kristen Hager che interpreta la dottoressa Stevie Hammer (ma che lascia la serie dopo 14 episodi). Nel cast di stagione troviamo:

Nick Gehlfuss è il dottor Will Halstead

Brian Tee è il dottor Ethan Choi

Marlyne Barrett è la capo infermiera Maggie Campbell

S.Epatha Merkerson è Sharon Goodwin

Oliver Platt è il dottor Daniel Charles

Guy Lockard è il dottor Dylan Scott

Kristen Hager è la dottoressa Stevie Hammer

Steven Weber è il dottor Dean Archer

Jessy Schram è la dottoressa Hannah Asher (dall’episodio 16)

Sarah Rafferty è la dottoressa Pamela Blake

Chicago Med 7 quando è in onda?

L’appuntamento con Chicago Med su Italia 1 è il giovedì sera dalle 23:00 circa con un doppio appuntamento in seconda serata.

Chicago Med 8 e non solo

Non solo la serie ha un’ottava stagione già interamente trasmessa negli Stati Uniti (terminata mercoledì 24 maggio) e composta da 22 episodi e che riprenderà dal 30 maggio su Sky Serie e NOW in streaming dall’episodio 10, ma la serie prodotto da Dick Wolf e Universal è stata rinnovata per una nona stagione che partirà negli Stati Uniti nell’autunno 2023 ma visto lo sciopero degli sceneggiatori in atto è difficile capire quando effettivamente potrà riprendere.

Chicago Med 7 quante puntate sono?

Le puntate della stagione 7 di Chicago Med sono 22. A differenza di Chicago Fire e Chicago PD nell’estate 2022 non venne trasmessa la prima parte della settima stagione.

Chicago Med 7 dove lo trovo in streaming

Il cofanetto completo con tutte le prime 7 stagioni di Chicago Med e i primi episodi dell’ottava stagione sono su NOW in streaming e on demand su Sky che ha le tre serie tv di Chicago in prima visione in Italia. Le puntate trasmesse da Italia 1 nell’appuntamento del giovedì sera sono in streaming su Mediaset Infinity.

Le serie tv di Chicago in Italia

Le tre serie tv dell’universo delle emergenze di Chicago, Chicago Fire, Chicago PD e Chicago Med sono in onda il martedì sera su Sky Serie in un’unica serata che riproduce quella di NBC con le nuove puntate in prima visione assoluta (dal 30 maggio la seconda metà di stagione rispettivamente di Fire 11, PD 10 e Med 8). Nell’estate 2023 su Italia 1 vanno in onda il giovedì Chicago Fire con la seconda metà della decima stagione e la prima metà della 11, in seconda serata Chicago Med 7 e a seguire probabilmente la prima metà dell’ottava, il venerdì (da giugno) Chicago PD con la seconda metà della nona stagione e la prima metà della decima.