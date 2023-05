Riprende l’appuntamento con Chicago Fire su Italia 1 da giovedì 25 maggio con le puntate rimaste in sospeso dalla scorsa estate, della decima stagione in cui abbiamo assistito all’uscita di scena di Jesse Spencer e del suo Matt Casey (che tornerà come guest star nell’episodio finale di stagione). Finite le puntate rimaste della decima stagione, l’estate di Italia 1 vedrà l’arrivo anche della prima parte dell’undicesima stagione della serie tv prodotta da Dick Wolf e Universal per il canale americano NBC. Le riprese della decima stagione in alcune occasioni sono state sospese causa Covid.

Chicago Fire 10 in Italia, le puntate su Italia 1

Le puntate di giovedì 25 maggio

10×10 Ritorno esplosivo: Kidd torna a casa e in caserma spiegando a Severide e a Boden il perché del suo comportamento. La donna vorrebbe provare a diventare tenente ma teme sia ancora troppo presto.

10×11 Tra due fuochi: il Tenente Pelham viene accusato di aver provocato il ferimento di un vigile del fuoco durante un’emergenza, ma la situazione è poco chiara, lo aiuteranno Severide e Kidd. Nel frattempo, Violet riceve un premio da Hawkins, ma teme di non meritarlo veramente ed Herrmann convince il resto del gruppo a partecipare a un concorso radiofonico.

Chicago Fire 10 quando è in onda?

L’appuntamento con Chicago Fire su Italia 1 è il giovedì sera dalle 21:20 circa con un doppio appuntamento in prima serata.

Chicago Fire 10 il cast

Andrea Newman ha affiancato Derek Haas alla guida della decima stagione della serie tv, i due sono co-showrunner degli episodi. Come anticipato Jesse Spencer ha lasciato la serie nel corso della decima stagione tornando solo per il finale. Nel cast della stagione 10 troviamo:

Taylor Kinney è il tenente Kelly Severide

è il tenente Kelly Severide Kara Killmer è l’infermiera Sylvie Brett dell’ambulanza 61

è l’infermiera Sylvie Brett dell’ambulanza 61 David Eigenberg è il tenetne Hermann

è il tenetne Hermann Joe Minoso è il pompiere Joe Cruz

è il pompiere Joe Cruz Christian Stolte è il pompiere Mouch McHolland

è il pompiere Mouch McHolland Miranda Rae Mayo è il tenente Stella Kidd

è il tenente Stella Kidd Brett Dalton è il tenente Pelham

è il tenente Pelham Anthony Ferraris è il pompiere Ferraris

Chicago Fire 10, dove la trovo in streaming

Il cofanetto completo con tutte le prime 10 stagioni di Chicago Fire e i primi episodi dell’undicesima stagione sono su NOW in streaming e on demand su Sky che ha le tre serie tv in prima visione in Italia. Le puntate trasmesse da Italia 1 nell’appuntamento del giovedì sera sono in streaming su Mediaset Infinity.

Chicago Fire 11 e non solo

Non solo la serie ha un’undicesima stagione già interamente trasmessa negli Stati Uniti (terminata mercoledì 24 maggio) e composta da 22 episodi e che riprenderà dal30 maggio su Sky Serie e NOW in streaming dall’episodio 10, ma la serie prodotto da Dick Wolf e Universal è stata rinnovata per una dodicesima stagione.

Chicago Fire 10 quante puntate sono?

Le puntate della stagione 10 di Chicago Fire sono 22. La serie riparte dalla puntata 10 su Italia 1 a circa un anno dall’ultimo episodio trasmesso, il nono, lo scorso agosto.

Le serie tv di Chicago in Italia

Le tre serie tv dell’universo delle emergenze di Chicago, Chicago Fire, Chicago PD e Chicago Med sono in onda il martedì sera su Sky Serie in un’unica serata che riproduce quella di NBC con le nuove puntate in prima visione assoluta (dal 30 maggio la seconda metà di stagione rispettivamente di Fire 11, PD 10 e Med 8). Nell’estate 2023 su Italia 1 vanno in onda il giovedì Chicago Fire con la seconda metà della decima stagione e la prima metà della 11, in seconda serata Chicago Med 7 e a seguire probabilmente la prima metà dell’ottava, il venerdì (da giugno) Chicago PD con la seconda metà della nona stagione e la prima metà della decima.