Chicago PD prosegue su Italia 1 con le nuove puntate della decima stagione in prima visione in chiaro a partire da venerdì 30 giugno. La serie continua a raccontare la vita degli agenti, dei detective dell’unità 21 di Chicago, alle prese con casi di ogni tipo dagli omicidi, al traffico di droga, seguendo la formula dei procedurali americani che nell’arco di una stagione mostrano aspetti diversi della città in cui sono ambientati, alternando puntate più leggere ad altre più avvincenti (nel caso dei polizieschi). Showrunner della decima stagione è Gwen Sigan che aveva già iniziato a occuparsi degli ultimi episodi della nona stagione. Vediamo le trame degli episodi e le anticipazioni della decima stagione di Chicago PD.

Chicago PD 10 in Italia, le puntate su Italia 1

Le puntate del 30 giugno

10×01 Una ferita ancora aperta: Voight ancora non ha superato la morte dell’informatrice Anna, ma per mantenere sicuro il suo quartiere, deve affrontare una nuova minaccia. Si sta diffondendo una nuova droga. Il rapporto tra Upton, Halstead e Voight avrà una svolta inaspettata. La squadra ha un nuovo capo che promette a Voight più libertà.

10×02 Sii te stesso: Ruzek è accusao di aver messo una pistola in casa di un sospettato, durante il processo viene prosciolto ma il sospettato fugge dal penitenziario ferendo una guardia. Inizia così una caccia all’uomo che porterà allo spargimento di sangue innocente. Tra Upton e Halstead c’è un po’ di maretta, mentre Burgess con la figlia vanno a vivere ad Ruzek.

Chicago PD 10 il cast

Nel cast della decima stagione di Chicago PD ritroviamo Jason Beghe nei panni del sergente Voight sempre più al centro della scena. Dopo la terza puntata lascia la serie Jesse Lee Soffer che interpreta il detective Halstead, in questa stagione, anche per riempirne il vuoto, viene promosso regular Benjamin Levy Aguilar nei panni dell’agente Torres che era stato guest star nella nona stagione.

Jason Beghe è il sergente Henry “Hank” Voight

Jesse Lee Soffer è il detective Jay Halstead (fino alla terza puntata)

Tracy Spiridakos è la detective Hailey Upton

Marina Squerciati è Kim Burgess

Patrick John Flueger è l’agente Ruzek

LaRoyce Hawkins è l’agente Kevin Atwater

Benjamin Levy Aguilar è l’agente Dante Torres

Amy Morton è Trudy Platt

Chicago PD 10, dove la vedo in streaming?

Il cofanetto completo con tutte le prime 9 stagioni di Chicago PD e i primi episodi della decima stagione sono su NOW in streaming e on demand su Sky che ha le tre serie tv in prima visione in Italia. Le puntate trasmesse da Italia 1 nell’appuntamento del venerdì sera sono in streaming su Mediaset Infinity.

Chicago PD 11 si farà?

Si, la serie tv prodotta da Dick Wolf, è stata rinnovata anche per un’undicesima stagione che debutterà nella stagione 2023-24 della tv americana, considerando lo sciopero degli sceneggiatori in atto è difficile prevedere quando ripartirà la serie, probabilmente non in autunno.

Chicago PD 10 quante puntate sono?

Le puntate della stagione 10 di Chicago PD sono 22. Negli USA sono terminate lo scorso maggio, in Italia in prima tv termineranno su Sky Serie il 22 agosto.

Le serie tv di Chicago in Italia

Le tre serie tv dell’universo di Chicago, Chicago Fire, Chicago PD e Chicago Med sono in onda il martedì sera su Sky Serie in prima visione assoluta, in un’unica serata che riproduce quella di NBC con la seconda metà di stagione rispettivamente di Fire 11, PD 10 e Med 8. Su Italia 1 vanno, invece, in onda il giovedì Chicago Fire con l’undicesima stagione, in seconda serata Chicago Med 7 e a seguire probabilmente la prima metà dell’ottava.