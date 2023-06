Arriva su Canale 5 in prima visione assoluta la stagione conclusiva di New Amsterdam, il medical drama con Ryan Eggold, ambientato a New York in uno degli ospedali pubblici più antichi degli Stati Uniti. La quinta stagione, composta da 13 episodi, chiude le vicende di una serie ispirata a fatti reali, tratta dai racconti del Bellevue Hospital di New York e dal volume Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital, scritto dall’ex direttore sanitario Eric Manheimer, coinvolto nella realizzazione della serie.

Molto atteso il settimo episodio di questa stagione, dal titolo Maybe Tomorrow, diretto da Shiri Appleby (attrice protagonista in passato di Roswell e UnReal), legato alla stretta attualità. Infatti nell’episodio si fa riferimento alla decisione della Corte Suprema che ha modificato l’approccio alle decisioni in merito all’aborto dei diversi stati. La quinta stagione di New Amsterdam ha visto l’uscita di scena di Freema Agyeman che nelle prime quattro stagione ha interpretato la dottoressa Helen Sharpe.

New Amsterdam 5 in Italia, le puntate su Canale 5

Il New Amsterdam ha affrontato un anno complicato, l’idealista dottor Goodwin è tornato a guidare l’ospedale ma deve anche affrontare delle questioni complicate da un punto di vista personale. L’intero staff deve ritrovare l’ottimismo.

Le puntate del 7 giugno

5×01 Tutto è Indefinito: Max affronta a fatica l’abbandono di Sharpe, non riesce a trovarne una spiegazione logica. Bloom continua a chiedere ospitalità agli amici perché preferisce non dormire nella propria casa dove vive Leyla in attesa del definitivo permesso di soggiorno, e lei non vuole infastidirla. Quando parla con Leyla scopre una novità che non si aspettava. Il Pronto Soccorso viene invaso da molte persone aggredite e ferite durante un corteo in cui manifestavano per il riconoscimento dei loro diritti in quanto lavoratori del sesso. La Brantley cerca di convincere Max ad accettare la sponsorizzazione di un’azienda famosa per essere bigotta e conservatrice: Max, inizialmente contrario, trova poi il modo di trarne vantaggio. Iggy è alle prese con un nuovo cliente, un ragazzo autistico con una madre ansiosa e protettiva. Bradley, un bambino affetto da un linfoma, esprime un ultimo desiderio.

5×02 Inganno perfetto: il campione di basket Canaan Ochoa, non accetta l’amputazione del braccio destro anche se sembra essere l’unica possibilità per salvarsi. Max presenta un nuovo piano di riduzione dei costi. Reynolds accetta l’invito improvviso di suo padre e va a pesca con lui, ma la giornata sarà parecchio turbolenta. Iggy usa un app di incontri ma non riceve riscontri.

5×03 Un grande giorno: Bloom chiede alla sorella di Vanessa di ospitarla, tra le due il rapporto non è così sereno e potrà essere un’occasione per riavvicinarsi. Un’esplosione travolge un matrimonio, gli invitati arrivano all’ospedale, la sposa non si trova, lo sposo ha un sangue Lutheran B negativo molto raro e Max dovrà raggiungere le Bermude per recuperarne una scorta.

New Amsterdam 5 quando esce?

La quinta stagione di New Amsterdam è in onda il mercoledì sera dal 7 giugno su Canale 5 con 3 episodi a settimana, nell’ultima serata probabilmente gli episodi saranno 4.

New Amsterdam 5, quanti episodi sono?

La quinta stagione di New Amsterdam è anche la più breve, ha solo 13 episodi. Prima e quarta stagione sono state complete da 22 episodi, la seconda ne ha avuti 18 e la quarta (girata con i ritardi dovuti al Covid) solo 14.

New Amsterdam 6 si farà?

Non ci sarà una sesta stagione di New Amsterdam. La serie è stata infatti cancellata e la quinta stagione è stata realizzata sapendo che sarebbe stata l’ultima. La serie è prodotta da Universal ed è andata in onda su NBC, creata da Peter Horton e David Schulner i quali in un’intervista a deadline, hanno espresso tutto il loro stupore per la cancellazione “non ne capiamo le ragioni“. In effetti la serie venne rinnovata per tre stagioni durante la seconda stagione, ha affrontato il Covid e le problematiche produttive, ha mantenuto ascolti decenti, anche se in inevitabile calo come per tutta la tv in chiaro americana.

New Amsterdam 5 il cast

La quinta e ultima stagione di New Amsterdam deve fare i conti con un’assenza pesante: Freema Agyeman lascia la serie, con la sua dottoressa Helen Sharpe sarà guest star di alcuni episodi. Il protagonista è ovviamente interpretato da Ryan Eggold, mentre è stata promossa a regular Sandra Mae Frank che interpreta la dottoressa Elizabeth Wilder.

Ryan Eggold è il dottor Max Goodwin

Janet Montgomery è la dottoressa Bloom

Jock Sims è il dottor Floyd Reynolds

Tyler Labine è il dottor Ignatisu “Iggy” From

Sandra Mae Frank è la dottoressa Wilder

Alejandro Hernandez è Casey Acosta

Debra Monk è Karen Bantley

Shiva Kalaiselvan è la dottoressa Shinwari

Christine Chang è la dottoressa Agnes Kao

Jennifer Betit Yen è Aimee Kamoe

Genevieve Angelson è la dottoressa Mia Castries

Gina Gershon è Jeanie Bloom

New Amsterdam 5 su Netflix quanto esce?

La quinta stagione sarà su Netflix probabilmente tra il 2024 e il 2025. Al momento su Netflix ci sono le prime 3 stagione, le prime 2 sono anche su Prime Video. La quinta stagione si potrà vedere su Mediaset Infinity con episodi settimanali.