Uomini e Donne, la puntata di martedì 21 maggio 2024: cos’è successo oggi ai protagonisti del Trono Classico e del Trono Over.

Oggi, martedì 21 maggio 2024, a partire dalle ore 14:45, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, i tronisti del Trono Classico (l’unico rimasto è Daniele Paudice) e i cavalieri e le dame del Trono Over (Gemma Galgani, Barbara De Santi, Aurora Tropea, Cristina Tenuta, Silvio Venturato, Tiziana Riccardi, Marcello Messina, Jasna Amodei, Mario Verona, Cristiano Lo Zupone, Salvatore Alongi, Giulia Vacca, Jessica Pittari, Marianna Sperandei, Alessia Rivolta, Sabrina Di Muro, Riccardo Valeri, Fabio Boccalini, Renata Presti, Pietro Del Pozzo, Elisa Tommasin e altri).

Uomini e Donne: dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda ieri pomeriggio, abbiamo visto Ernesto lasciare la trasmissione dopo una serie di segnalazioni giunte su di lui riguardante la frequentazione di altre donne fuori dal programma.

Successivamente, è andata in onda un’esterna a Roma di Gemma e Pietro che stanno continuando a frequentarsi.

Jessica, invece, ha voluto informare Asmaa riguardo alcuni comportamenti di Cristiano che non le sono piaciuti ma Asmaa ha replicato, attaccando Jessica.

Sabrina, invece, ha deciso di concedere una seconda possibilità a Fabio che è stato attaccato in studio da Tiziana. Sabrina, invece, è stata criticata da Francesco.

Uomini e Donne, puntata 21 maggio 2024: anticipazioni

Nella puntata che andrà in onda oggi, vedremo le nuove esterne che Daniele ha realizzato con Gaia e Marika.

Mario, invece, conoscerà due nuove ragazze giunte in studio per lui. Il cavaliere, però, deciderà di non tenerle perché vuole concentrarsi esclusivamente su Milena.

Uomini e Donne: come vederlo in tv e in streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming su Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

TvBlog seguirà la puntata in tempo reale, con il consueto liveblogging, sempre dalle ore 14:45.