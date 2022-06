A partire da questa sera, venerdì 3 giugno, su Canale 5 e Mediaset Infinity in prima serata, si riaprono le porte del New Amsterdam, l’ospedale pubblico di New York, ispirato al Bellevue Hospital. La serie è infatti basata sul libro Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital, scritto dall’ex direttore sanitario Eric Manheimer, coinvolto nella realizzazione della serie come autore e produttore. Vediamo cosa ci aspetta nei nuovi episodi.

New Amsterdam 4, la trama

Dopo le difficoltà della pandemia, al New Amsterdam i medici e tutto il personale cerca di ritrovare l’equilibrio perduto. Il titolo originale del primo episodio è “More Joy” “più gioia” quasi un invito a ritrovare la voglia, la passione nel curare i pazienti dopo la difficile sfida portata da Covid. Per Max la ricerca della gioia corrisponde alla voglia di espolorare a pieno i propri sentimenti verso Helen. Anche se questo potrebbe voler dire cambiare la sua vita.

L’arrivo di una nuova dottoressa, Veronica Fuentes interpretata da Michelle Forbes, servirà proprio a raddrizzare la gestione della struttura. In realtà però l’obiettivo della nuova dottoressa è quello di smantellare quel programma progressista e inclusivo fortemente voluto da Max e che da un lato permette all’ospedale di accogliere tutti, ma dall’altro l’ha portato ad avere pochi finanziamenti e troppo lavoro. Naturalmente Max farà di tutto per fermarla.

New Amsterdam 4 le immagini della serie Guarda le altre 3 fotografie →

New Amsterdam 4 il cast

Il volto simbolo di New Amsterdam fin dalla sua prima stagione è quello di Ryan Eggold interprete del dottor Max Goodwin. Come anticipato in questa nuova stagione arriva Michelle Forbes attrice conosciuta per i ruoli in Powers, The Killing, True Blood e Berlin Station.

Ryan Eggold è Max Goodwin

Freema Agymen è Heln Sharpe

Jocko Sims è Floyd Reynolds

Tyler Labine è Ignatius “Iggt Frome”

Janet Montgomery è Laura bloom

Nadia Affolter è Mina

Zabryna Guevara è Dora

Sandra Mae Frank è la dottoressa Wilder

New Amsterdam 4, il trailer

New Amsterdam 4 quante puntate sono?

La quarta stagione di New Amsterdam è composta da 22 episodi, che sono andati in onda negli Stati Uniti, su NBC, dal 21 settembre 2021 al 24 maggio 2022. In Italia arrivano dal 3 giugno su Canale 5 con 3 episodi a settimana.

Le puntate del 3 giugno

4×01 Anima e Corpo: Max si butta convinto nella relazione con Helen, ma lei lo frena, ha deciso di tornare a Londra per gestire la clinica della madre. Max prova a convincerla a una relazione a distanza. Intanto una serie di incendi dolosi danneggia il New Amsterdam e in particolare i reparti un tempo usati contro il Covid. Iggy parla con una piromane sua ex paziente, ospite del reparto dei detenuti. Reynolds e Malvo fingono un rapporto professionale che non riescono a gestire.

4×02 Noi due insieme: Helen vuole che Max dica alla Brantley della sua intenzione di lasciare il New Amsterdam, ma lui preferirebbe prima trovare un’alternativa. A causa della carenza di personale che affligge l’ospedale, il reparto di Terapia Intensiva è sguarnito e Max le prova tutte per evitare di chiuderlo. Iggy inizia la supervisione dei tirocinanti, ma la sua ansia di evitare che commettano il minimo errore con i pazienti rende il clima molto teso.

4×03 Come è sempre stato: La notizia della partenza di Max e Sharpe sconcerta amici e colleghi, in particolare La Bloom, Iggy e Reynolds si sentono traditi. Nel frattempo Max partecipa come giudice a un concorso scientifico sponsorizzato dalla NovaCo, una potente casa farmaceutica. Qui conosce Imani, una giovane immigrata che ha un’idea innovativa per migliorare la sanità nel terzo mondo. Max decide di premiarla e le promette che la NovaCo le finanzierà il progetto. Peccato che la casa farmaceutica si tira indietro, minacciando però la ragazza di cause legali se proverà a cercare fondi altrove, visto che il progetto è loro. La Brantley è costretta ad assumere un nuovo Direttore Sanitario, una donna che, con disappunto di Max, si rivela essere una sua vecchia conoscenza.

New Amsterdam 4 la programmazione italiana

In Italia New Amsterdam 4 è trasmessa da Canale 5 con 3 episodi a settimana a partire dal 3 giugno, in prima serata dalle 21:20/21:30 circa. Se non ci saranno cambi di palinsesto i 22 episodi saranno trasmessi nell’arco di 7 settimane, se in una serata venissero trasmessi 4 episodi, oppure di 8 se in due serate si passasse da 3 a 2 episodi in onda.

New Amsterdam 4 in streaming

Le puntate della quarta stagione di New Amsterdam sono in streaming su Mediaset Infinity in parallelo alla messa in onda televisiva settimanale. Le puntate resteranno on demand nelle settimane successive. Gratis su Mediaset Infinity sono anche disponibili le precedenti 3 stagioni della serie. Le prime due stagioni sono anche in streaming su Netflix, la prima stagione su Prime Video.

New Amsterdam 5 si fa?

La quinta stagione di New Amsterdam è già certa. La serie infatti dopo la seconda stagione ottenne un rinnovo triennale da parte di NBC che si concluderà proprio con la prossima quinta stagione. La brutta notizia per i fan è che sarà anche l’ultima, la rete ha infatti annunciato la chiusura della serie con la prossima quinta stagione.