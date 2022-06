Giugno da vivere in streaming con Mediaset Infinity, la piattaforma dove poter rivedere gratis tutti i programmi, le serie tv, le fiction dei canali in chiaro del digitale terrestre Mediaset. Questo mese vedrà l’arrivo di diversi titoli che ci faranno compagnia per l’estate come la soap Un altro domani, le serie tv Chicago Fire e Chicago Med e New Amsterdam. Ma non solo perchè Mediaset Infinity è anche lo spazio da cui accedere a diversi channel a pagamento, da Infinity+, la casa del cinema, fino a Blaze o History dedicati ai documentari e ai programmi d’azione.

Mediaset Infinity Giugno 2022 le novità gratuite

La fine della garanzia e l’inizio dell’estate televisiva porta diversi cambiamenti nell’abituale palinsesto della Tv in chiaro, che si riflettono anche su Mediaset Infinity, piattaforma gratuita dove ritrovare on demand i titoli visti ( o persi) in tv. Da venerdì 4 giugno debutta la quarta stagione di New Amsterdam, il medical drama americano ambientato a New York. Max Goodwin è alle prese con delle scelte professionali e personali da compiere, mantenendo sempre fede alla sua voglia di aiutare gli altri.

Il 6 giugno nel pomeriggio di Canale 5 arriva una nuova soap dal titolo Un Altro Domani, che si potrà rivedere in streaming su Mediaset Infinity. La storia di due donne in due epoche diverse, Julia trentenne spagnola di oggi e la nonna Carmen che negli anni ’50 viveva nella Guinea Equatoriale.

Lunedì 6 giugno debutta anche la stagione 9 di Chicago Fire su Italia 1 e Mediaset Infinity in streaming, tra le novità c’è l’arrivo di Gianna Mackey un’amica di Cruz che sostituirà Emily sull’ambulanza 61.

Mercoledì 8 giugno debutta L’Ora – Inchiostro contro Piombo, una serie in 5 puntate che racconta la storia del giornale siciliano che per primo ha usato la parola mafia. Lo stesso giorno prende il via l’ottava stagione di Chicago PD su Italia 1 che riprende dal caso di Doyle accusato di razzismo e dalla storia di Hailey e Jay che dovranno fare chiarezza sui loro sentimenti. Su Italia 1 a mezzanotte debutta La Brea una nuova serie americana, mystery drama che prende il via quando una misteriosa voragine si apre a Los Angeles risucchiando diverse persone tra cui una madre con il figlio, lasciando l’ex marito e la figlia a cercare di capire cosa sia successo loro.

Mediaset Infinity giugno 2022 le novità di Infinity+

Infinity+ è il channel pay di casa Mediaset, attivabile comodamente dall’app di Mediaset Infinity o sul sito, permette l’accesso a centinaia di film ed episodi di serie tv. Il canale pay è ormai sempre più votato al cinema in particolare grazie ai titoli in arrivo in modalità premiere disponibili per una settimana all’interno dell’abbonamento senza il costo aggiuntivo del noleggio. A giugno arriveranno:

La Scuola cattolica, dal 3 al 9

Viaggio ad Altrove: Scooby-Doo Incontra Leone il cane fifone, dal 10 al 16

Matrix Resurrections dal 17 al 23

Una Famiglia Vincente – King Richard dal 24 al 30 giugno

Mediaset Infinity giugno 2022 le novità dagli altri Channel

Nel mese di Giugno 2022 non mancano le novità in arrivo sui diversi channel a pagamento presenti su Mediaset Infinity, vediamo i titoli annunciati: