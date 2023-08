Nel corso dell’estate che lentamente si sta concludendo il day time di Canale 5 ha accolto due novità: una è La Promessa, soap opera spagnola, l’altra è My Home My Destiny, serie tv turca. Con l’arrivo dell’autunno (e soprattutto della programmazione autunnale del pomeriggio dell’ammiraglia Mediaset) le loro strade si separeranno. Ma c’è un interessante esperimento in serbo per My Home My Destiny che, infatti, proseguirà con puntate inedite su Mediaset Infinity.

My Home My Destiny trasloca su Mediaset Infinity

Avete letto bene: dal momento che Canale 5 aveva bisogno di fare spazio nel proprio pomeriggio feriale ai ritorni di Uomini e Donne, Amici, Grande Fratello e Pomeriggio Cinque, si è reso necessario sospendere una delle due serie in onda da quest’estate (Beautiful e Terra Amara mantengono salda la loro collocazione).

Si è deciso così di mantenere in palinsesto La Promessa, che continuerà per ora ad andare in onda alle 14:45, ma inevitabilmente poi dovrà spostarsi per insinuarsi tra la striscia quotidiana del Grande Fratello e Pomeriggio Cinque.

Resta fuori My Home My Destiny, di cui sabato 2 settembre 2023 andrà in onda l’ultimo episodio della prima stagione. Per i fan della serie con Demet Özdemir e İbrahim Çelikkol, però, non c’è da disperarsi troppo. Da lunedì 4 settembre, infatti, gli episodi inediti della seconda stagione saranno caricati su Mediaset Infinity, uno al giorno, dal lunedì al venerdì. Proprio come ha fatto Canale 5 in questi mesi, con la sola differenza che online gli episodi saranno disponibili a partire dalla mezzanotte (ed ovviamente recuperabili in seguito, andando sulla pagina ufficiale della serie).

Quando torna My Home My Destiny su Canale 5?

In questo modo la serie diventa a tutti gli effetti un’esclusiva della piattaforma di Mediaset, che in questi mesi estivi ha lanciato alcune serie in anteprima, che solo dopo qualche tempo hanno debuttato in tv, come Madri ed Unità Speciale Scomparsi (e probabilmente sarà così anche per Io so chi sei, che debutterà su Mediaset Infinity il 25 settembre). Nel caso di My Home My Destiny, avviene in un certo senso il procedimento inverso, dal momento che chi raggiungerà la piattaforma sa già di cosa parla la serie, e non vuole aspettare i tempi televisivi per scoprirne il seguito.

Ma a questo proposito, quando tornerà su Canale 5 My Home My Destiny? Per ora, nessuna decisione è stata presa da Mediaset, che evidentemente deve aspettare di avere dello spazio in palinsesto per poter mandare in onda i nuovi episodi. Ecco che, allora, le ipotesi per il ritorno della serie turca in tv sono due: o durante le festività natalizie (quando il day time regolare si prende una pausa) e durante l’estate 2024, diventando così a tutti gli effetti un appuntamento estivo di Canale 5.