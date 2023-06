Madri – Una Vita d’Amore è la nuova serie tv spagnola, prodotta da Mediaset Espana e Alea Media, che arriva in Italia con la prima stagione in anteprima in streaming su Mediaset Infinity e da mercoledì 21 giugno in onda in seconda serata su Canale 5 dopo New Amsterdam. La serie è composta in tutto da 4 stagioni rilasciate tra il 2020 e il 2022 in Spagna su Telecinco e Prime Video, le prime due con 13 puntate da 70 minuti ciascuna e le successive da 8 episodi. Ma scopriamo tutto su Madri – Una Vita d’Amore la storia di cinque madri alle prese con la malattia dei figli e il ricovero in ospedale.

Madri – Una vita d’amore, la trama

La nuova serie Madres. Amor y vida – Madri. Una vita d’amore ci porta nelle corsie di un ospedale attraverso gli occhi e l’amore delle madri che devono assistere ai figli malati. Ambientata nel reparto di Pediatria dell’Ospedale San Juan de Dios la serie intreccia le storie dei giovani pazienti, delle madri, del personale medico che stabiliscono relazioni che vanno oltre l’ordinario, dove l’effimero diventa familiare e dove ogni decisione ha un peso inevitabile.

Nelle corsie dell’ospedale si affrontano storie di disturbi alimentari, malattie rare, voglia di maternità e soprattutto le storie delle donne che hanno varcato la porta dell’ospedale con i loro figli, mettendo in pausa le loro professioni per essere madri, affrontando l’incertezza di una diagnosi, il complicato rapporto con i medici e le conseguenze dello scorrere del tempo che, fuori dall’ospedale, avanza.

La serie è costruita intorno a tre pilastri: la medicina con l’unita di Lungodegenza e la dottoressa Olivia Zavala nuova direttrice; i pazienti con le loro emozioni e le donne che qui sono per prima cosa madri.

Madri – Una vita d’amore, la programmazione su Canale 5

La puntata di mercoledì 21 giugno

1×01 La ragazza del Ponte: Elsa è un’adolescente anoressica che prova a togliersi la vita, prima di farlo chiama la madre Marian la persona che più odia e ama al mondo. Un atipico intervento dell’atipica pediatra Olivia impedirà il suicidio e inizierà una lotta tra le due donne per gestirne le cure. Luisa è una madre che ha dovuto abbandonare la vita in paese per stare accanto a Andy, il figlio adolescente in coma. Natalia è una giovane incinta, disposta a tutto pur di diventare madre. Mila, una signora anziana, si prende cura del nipote Sergio, un bambino con autismo, e del figlio Simon, un bugiardo compulsivo che non esita a infrangere un permesso penitenziario per essere presente quando il figlio uscirà dalla sala operatoria. Dopo la morte della madre adottiva, una dottoressa di grande prestigio, Olivia cerca di conoscere la madre biologica. Tuttavia, quest’ultima non vuole saperne niente.

Madri – Una vita d’amore a che ora è su Canale 5?

In seconda serata alle 23:30 circa.

Madri – Una vita d’amore, quante puntate sono?

La prima stagione è composta da 13 puntate da 70 minuti tutte disponibili in streaming.

Madri – Una vita d’amore 2 ci sarà?

Si, sono state realizzate 4 stagioni finora.

Madri – Una vita d’amore dove la trovo in streaming

Madri – Una vita d’amore è in streaming su Mediaset Infinity, dal 21 giugno tutti gli episodi della prima stagione sono disponibili gratuitamente sulla piattaforma.

Madri Una vita d’amore, il cast

La dottoressa Olivia Zabala è interpretata da Aida Folch, l’unica presente in tutte e quattro le stagioni realizzate di Madri. Una vita d’amore. Nel cast della prima stagione troviamo:

Aida Folch: Olivia Zabala

Belen Rueda: Marian Ballesteros Diaz

Camen Ruiz: Lusa

Antonio Molero: Antonio Jurado

Alain Hernández: Simón Herrera Pacheco

Rosario Pardo: Milagros “Mila” Pacheco

Eva Ugarte: Paula Artigas Muñoz

Carla Díaz: Elsa Tadino Ballesteros

Joel Bosqued: Andrés “Andy” Jurado