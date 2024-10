Oggi, lunedì 14 ottobre 2024, si è svolta una nuova registrazione dell’edizione 2024-2025 di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda nelle prossime settimane.

Stando alle anticipazioni pubblicate sulla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, nella registrazione odierna, non si è parlato di nessuno dei quattro tronisti (Michele Longobardi, Francesca Sorrentino, Alessio Pecorelli e Martina De Ioannon).

Durante la giornata di oggi, è stata registrata solamente una puntata del programma.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Gemma è uscita con Fabio, il nuovo cavaliere giunto in studio per lei (65 anni dei quali 40 trascorsi in Canada) e le cose tra loro, al momento, stanno andando bene. Gemma è apparsa molto felice ed entusiasta e i due hanno anche ballato insieme.

Nelle puntate andate in onda in questi giorni, abbiamo visto la tormentata frequentazione tra Gemma e Valerio che si è chiusa definitivamente nel corso della puntata andata in onda oggi.

Mario, invece, ha deciso di troncare definitivamente la conoscenza sia con Morena che con Margherita. Mario ha dichiarato di avere avuto un’intimità con entrambe: con Morena, per la precisione, è la seconda volta che accade. Mario ha aggiunto che ha deciso di chiudere con entrambe per mancanza di trasporto mentale.

Anche Barbara, infine, ha interrotto la conoscenza con un uomo giunto in studio per lei e che aveva deciso di tenere.

Uomini e Donne: quando va in onda

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45 ed è visibile in diretta anche in streaming sul sito e sull’app di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata anche su La5 intorno alle ore 20.

Su Witty Tv, infine, è possibile rivedere o recuperare le puntate e trovare altri contenuti esclusivi riguardanti il programma.