Ancora soap opera, ancora Spagna, per il pomeriggio di Canale 5: si chiama La Promessa la nuova proposta del pomeriggio dell’ammiraglia Mediaset. Una serie spagnola ambientata negli anni Dieci del Novecento e che ha come location principale una sfarzosa tenuta, dove si svolgono intrighi, misteri, gialli ed, ovviamente, storie d’amore. Curiosi di saperne di più? Proseguite nella lettura!

La Promessa, orario di messa in onda

La soap opera va in onda a partire da lunedì 29 maggio 2023 su Canale 5. L’orario in cui è stata collocata è alle 14:45, dunque quello solitamente occupato, in inverno, da Uomini e Donne.

La Promessa, repliche

Per ora, Mediaset non ha previsto repliche della soap sugli altri suoi canali.

La Promessa, la trama della soap opera

Siamo a Cordova, nel 1913. Mentre il mondo è sull’orlo dell’abisso, alcuni luoghi restano lontani dai conflitti. Uno di questi e il Palazzo La Promessa, che si trova nella regione di Los Pedroches e di proprietà dei marchesi Di Lujàa, alcuni tra i più grandi proprietari terrieri della regione.

Durante il giorno del matrimonio dell’erede della famiglia Tomàs (Jordi Coll) un aereo si dirige verso la tenuta: è pilotato da Manuel (Arturo Sancio), figlio dei marchesi. Quando però il mezzo perde quota e si schianta, Manuel rischia la vita. A salvarlo, allontanandolo dalle fiamme, è Jana Exposito (Ana Garces).

Il marchese vuole sdebitarsi con la giovane con una somma in denaro, ma Jana fa un’altra richiesta: quella di poter lavorare a Palazzo. Inizia così l’avventura di Jana, che aveva pianificato tutto: il suo obiettivo, infatti, è scoprire chi abbia ucciso la madre quindici anni prima e che fine abbia fatto il fratello minore.

L’unico indizio che ha è legato ai marchesi di Lujàn. Durante la sua indagine, però, Jana non ha fatto i conti con l’amore e con Manuel, di cui, puntata dopo puntata, s’innamora. Deve quindi decidere se restare fedele alla sua missione o seguire il cuore.

La Promessa, quante puntate sono?

La prima stagione della soap opera, cominciata in Spagna nel gennaio 2023, è composta da 122 episodi, della durata di circa 50 minuti ciascuno. In primavera La 1 (la rete che la manda in onda) ha ordinato una seconda stagione, da 119 episodi, della stessa durata. Canale 5 può così mandare in onda 241 episodi -destinati ad aumentare se la soap dovesse ricevere ulteriori rinnovi-, sia nella versione originale da 50 minuti che in versioni più brevi, a seconda dello spazio in palinsesto.

In particolare, una volta che sarà concluso Un altro domani e che, in autunno, riprenderà Uomini e Donne, Canale 5 potrebbe decidere di spostare La Promessa nella fascia dalle 16:20/16:50 alle 17:25, riducendo così la durata degli episodi ed avendo a disposizione un numero maggiore di puntate con cui coprire il proprio day time.

La Promessa, cast e attori

Come tutte le soap opera, il cast de La Promessa è molto nutrito è composto da numerosi attori ed attrici. A capo di questo gruppo c’è la protagonista Ana Garcès, interprete della protagonista Jana, affiancata da Arturo Sancio, che dà volta a Manuel.

Il cast è composto anche da alcuni volti noti a chi segue le soap opera spagnola: il personaggio di Tomàs, ad esempio, è interpretato da Jordi Coll, già visto ne Il Segreto (era Don Gonzalo/Martin); Pia ha invece il volto di Maria Castro, in onda nella tv italiana anche con Sei Sorelle (è Francisca), mentre Martina è interpretata da Amparo Piñero, attrice protagonista di Un altro domani e vista anche nella serie tv italiana Summertime.

Ana Garcès è Jana Exposito

Arturo Sancio è Manuel de Lujan

Jordi Coll è Tomàs de Lujan

Eva Martìn è Cruz Ezquerdo

Manuel Regueiro è Alonso de Lujan

Maria Castro è Pia Adarre

Joaquín Climent è Ròmulo Baeza

Antonio Velázquez è Mauro Moreno

Andrea del Río è Teresa Villamil

Carmen Flores Sandoval è Simona Martìnez

Teresa Quintero è Candela Garcìa

Carmen Asecas è Catalina de Lujan

Paula Losada è Jimena de los Infantes

Alicia Bercán è Leonor de Luján Ezquerdo

Amparo Piñero è Martina de Lujan

Alberto Gonzàles è Juan Ezquerdo

Xavi Lock è Curro De La Mata Ezquerdo

Marga Martínez è Petra Arcos

Enrique Fortún è Lope Ruiz

Sara Molina è Marìa Fernàndez

Bruno Lastra è Gregorio Castillo

La Promessa, produttori

Dietro questa soap c’è una casa di produzione che hanno una lunga esperienza nel genere soap e drama, ovvero Bambù Producciones, a cui si devono serie tv come Velvet, Velvet Colleccion, Le ragazze del centralino, Il sospetto e Un altro domani. La serie è co-prodotta con StudioCanal ed RTVE.

La Promessa, dov’è girato?

La location principale della soap opera è Palacio El Rincón, che si trova nel Comune di Aldea del Fresno, vicino a Madrid. L’edificio è stato scelto per le riprese esterne della soap che riguardano la tenuta al centro del racconto. Gli interni, invece, sono stati ricostruiti in due set grandi tremila metri quadri.

La Promessa su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della soap opera.