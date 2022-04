Una trilogia tutta estiva che giunge a conclusione: Netflix ha infatti comunicato che Summertime 3, terza stagione della serie tv liberamente ispirata a “Tre metri sopra il cielo” di Federico Moccia, sarà quella finale. Per Summer (Coco Rebecca Edogamhe), Ale (Ludovico Tersigni) e tutti i loro amici è giunto quindi il capitolo finale delle loro avventure sotto il caldo cielo della Riviera Romagnola. Curiosi di saperne di più? Spalmatevi un po’ di crema solare e proseguite nella lettura!

Summertime 3, uscita

Le foto di Summertime 3, l'ultima stagione, su Netflix Guarda le altre 2 fotografie → Come da tradizione, Summertime è una serie tv destinata al periodo caldo dell’anno. Così sarà anche per la terza stagione, che Netflix ha deciso di distribuire dal 4 maggio 2022, in tutti i Paesi in cui il servizio è disponibile.

Summertime 3, trama

Torna l’estate anche sulla Riviera: Ale viene spronato dal padre Maurizio (Mario Sgueglia) a riprendersi dopo quando accaduto l’estate precedente: il riferimento è all’incidente che ha coinvolto Lola (Amparo Piñero Guirao). Summer, intanto, si prepara ad una nuova estate di lavoro, ma anche di nuove conoscenze, in particolare Luca (Cristiano Caccamo), musicista che la sprona a cantare.

Sofia (Amanda Campana) ha invece iniziato a studiare a Milano, ma sente che la lontananza le sta portando via i suoi amici e Dario (Andrea Lattanzi) riceve una proposta imperdibile. Tutti i protagonisti si ritrovano ancora una volta a dover compiere delle scelte che li porteranno a crescere, a scoprire nuove cose sull’amore e sulla necessità di rinunciare a qualcosa di sé per il bene di qualcuno.

Summertime 3, cast

Confermato il cast delle prime due stagioni, con Coco Rebecca Edogamhe e Ludovico Tersigni alla guida, nei panni dei due protagonisti.

Il cast fisso

Coco Rebecca Edogamhe è Summer, la protagonista, una ragazza a cui l’estate non è mai piaciuta e che lavora come stagionale in un hotel;

Ludovico Tersigni è Ale: motociclista di successo che si innamora, ricambiato, di Summer. Tra i due, però, non è tutto rose e fiori e lui decide di trasferirsi in Spagna, dove prosegue la sua carriera sulle due ruote, senza però dimenticare mai Summer;

Amanda Campana è Sofia: migliore amica di Summer, di cui è da sempre segretamente innamorata;

Andrea Lattanzi è Dario: amico di Ale, diventa poi migliore amico di Sofia, che gli dà i giusti consigli per superare la timidezza con le ragazze. Inizia una relazione con Rita (Lucrezia Guidone), madre single.

Giovanni Maini è Edoardo, amico d’infanzia di Summer e Sofia, stringe una relazione con la veneta Giulia (Romina Colbasso), che passa le sue vacanze sulla Riviera;

Amparo Piñero Guirao è Lola, motociclista spagnola e fidanzata di Ale;

Thony è Isabella, madre di Summer e Blue, cantante;

Alberto Boubakar Malanchino è Antony, padre di Summer e Blue, musicista che viaggia spesso per lavoro;

Mario Sgueglia è Maurizio, padre di Ale;

Giuseppe Giacobazzi è Loris, padre di Dario;

Marina Massironi è Wanda, compagna di Loris;

Alicia Ann Edogamhe è Blue, sorella di Summer;

Andrea Butera è Alfredo, fidanzato di Summer.

I nuovi personaggi

Cristiano Caccamo è Luca;

Stefano Rossi Giordani è Stefano;

Emilia Scarpati Fanetti è Federica;

Ludovica Ciaschetti è Viviana.

Summertime 3, Lola

In molti, alla fine della seconda stagione, si sono chiesti quale sia stata la sorte di Lola, il personaggio interpretato da Amparo Piñero Guirao. L’ultima puntata ha mostrato la ragazza ferita durante una gara a cui ha partecipato con Ale: proprio lui, tenendola tra le braccia, la spronava a resistere in attesa dei soccorsi. Giustamente, Netflix mantiene il riserbo su cosa le sia successo, anche il cast della terza stagione include la sua presenza.

Summertime 3, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi dell’ultima stagione sono otto, proprio come le prime due stagioni della serie, che Netflix rilascia in un unico giorno.

Summertime 3, regia e sceneggiatori

A dirigere gli episodi della terza stagione sono Francesco Lagi (già regista della serie), Marta Savina ed Alessandro Tonda, mentre la sceneggiatura è stata scritta, oltre che dallo stesso Lagi, anche da Enrico Audenino, Luca Giordano e Vanessa Picciarelli. La serie è prodotta da Cattleya, parte di Itv Studios.

Summertime 3, dov’è stata girata?

Le location della serie sono le stesse in cui è ambientato il racconto. Il set è stato infatti allestito lungo la Riviera Romagnola, in particolare tra Ravenna e Cesenatico.

Summertime 3, il trailer

Ecco il teaser trailer distribuito da Netflix: