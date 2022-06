E’ stata annunciata come una delle soap opera provenienti dalla Spagna più attese di questa stagione tv. Un altro domani, in onda da lunedì 6 giugno 2022 alle 14:45 su Canale 5, ha il compito di tenere compagnia al pubblico durante l’estate -e forse anche oltre…- con una storia che si divide tra due epoche storiche e due protagoniste differenti, ma legate una all’altra. La premessa vi incuriosisce? Allora proseguite nella lettura!

Un altro domani, quante puntate sono?

Partiamo dal numero di puntate della serie, andata in onda in Spagna su La 1 (canale della tv pubblica iberica) dal gennaio 2021 al febbraio 2022. In tutto, gli episodi prodotti sono stati 255, ciascuno della durata di circa 50 minuti.

Canale 5 dovrebbe mantenere questa durata per ciascun episodio, almeno durante l’estate: non è detto che, se gli ascolti fossero buoni, Un altro domani possa andare in onda anche in autunno. In quel caso, per adeguarsi alla programmazione della rete, gli episodi potrebbero essere divisi in più parti. Per questo motivo, non è possibile per ora dire quando andrà in onda l’ultima puntata della soap.

Un altro domani, la trama

Un altro domani, le foto della soap di Canale 5 Guarda le altre 3 fotografie → Come detto, la trama si divide lungo due linee temporali. La prima è ambientata nella Spagna di oggi, dove vie Julia (Laura Ledesma). Giovane donna con un lavoro stabile ed una vita apparentemente perfetta, Julia in realtà sta seguendo la strada che sua madre Diana (Cristina de Inza) ed il suo futuro sposo Sergio (Miguel Brocca) le hanno imposto.

Così, quando riceve una lettera da un uomo di nome Carlos che le confessa di essere il suo padre biologico, Julia non ci pensa due volte e decide di recarsi nella tenuta che l’uomo le ha indicato, nel paese montano di Robledillo de la Sierra, poco distante da Madrid. Julia è intenzionata a scoprire la verità sulle sue origini, ma anche a prendere il controllo del proprio destino: nel farlo viene aiutata da Elena (Aída de la Cruz), vicina di casa di Carlos.

Canale 5 Dos Vidas, la nuova soap spagnola (in stile This Is Us) acquistata da Mediaset: sarà il nuovo Segreto di Canale 5? Nel frattempo, però, seguiamo anche un’altra vicenda, ambientata nella Guinea spagnola degli anni Cinquanta: è qui che arriva -trasferendosi dalla città- Carmen (Amparo Piñero), decisa a riallacciare i rapporti con il padre Francisco (Sebastián Haro), proprietario di una segheria. Adeguarsi alla nuova vita e farsi accettare, però, non è semplice.

Due storie che in realtà sono collegate: Julia e Carmen sono infatti nipote e nonna. Nel corso della serie, quindi, seguiamo Julia che cerca di indagare sul passato della sua famiglia, leggendo il diario di Carmen, ma scopriamo anche la vita di quest’ultima ed i segreti legati a quello che sarà il futuro della sua famiglia e, quindi, di Julia.

Un altro domani, cast

© Ufficio Stampa Mediaset

Il cast principale è guidato dalle due giovani attrici protagoniste: Laura Ledesma ed Amparo Piñero. Quest’ultima, in particolare, è nota al pubblico italiano, per aver interpretato Lola nella seconda e terza stagione di Summertime. Nel cast, inoltre, va citata anche la presenza di Aída de la Cruz, che ha interpretato Candela ne Il Segreto. Altro volto noto al pubblico italiano è Iago García (Ventura), da noi visto ne Il Segreto (era Don Olmo) ed Una Vita (era Justo), nonché vincitore nel 2016 di Ballando con le stelle.

Laura Ledesma: Julia

Amparo Piñero: Carmen

Cristina de Inza: Diana

Sebastián Haro: Francisco

Aída de la Cruz: Elena

Miguel Brocca: Sergio

Silvia Acosta: Patricia

Oliver Ruano: Tirso

Ivan Mendes: Kiros

Jon Lopez: Victor

Ivan Lapadula: Angelo

Chema Adeva: Mario

Esperanza Guardado: Linda

Adrián Expósito: Faustino

Iago García: Ventura

Mario Garcia: Samuel

La serie è stata creata da Josep Cister Rubio e diretta da Miguel Conte, Giselle Llanio, Ana Vázquez e Mario Montero. A produrre Rtve e Mascaret Films, in collaborazione con Bambú Producciones.

Un altro domani, location

Dov’è stato girato Un altro domani? Per via della sua struttura narrativa, la serie ha avuto bisogno di due set differenti. Oltre che negli studi di Madrid, infatti, la soap è stata girata nel Parco Rurale di Anaga, a Tenerife, e in diverse località montane di Madrid.

Un altro domani è stato cancellato?

La serie ha avuto vita breve: cominciata nel gennaio 2021, l’ultima puntata è andata in onda nel febbraio 2022. A decidere le sorti della soap sono stati i bassi ascolti, passati da una media da quasi un milione di telespettatori a poco più di 600mila.

Nonostante questo, Un altro domani (Dos Vidas in originale) ha suscitato l’interesse del mercato straniero: è stata infatti venduta non solo in Italia, ma anche in Francia, Finlandia, Norvegia, Lituania ed in diversi paesi Nordafricani. Inoltre ha vinto il premio come Migliore serie day-time alla 60^ edizione del Festival Rose D’Or, uno degli eventi più prestigiosi del settore televisivo spagnolo.

Un altro domani, streaming

E’ possibile vedere Un altro domani, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche su Mediaset Play e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Le puntate saranno poi recuperabili sul sito. A questo link la pagina ufficiale della soap.