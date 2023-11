Grande Fratello 2023, il reality show, prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, torna, stasera, lunedì 27 novembre, in prima serata, su Canale 5, con l’imperdibile ventiduesima puntata. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.

GRANDE FRATELLO 2023 ANTICIPAZIONI PUNTATA STASERA 27 NOVEMBRE

Nel “love affaire” che vede protagonisti Mirko, Perla e Greta anche quest’ultima farà sentire la sua voce. Che reazioni susciterà nella casa?

Forti emozioni per Rosy che incontrerà tutta la famiglia al completo. Non è l’unica a ricevere una gradita sorpresa, anche Angelica vivrà un momento speciale. Con chi avrà la possibilità di parlare l’inquilina del loft più spiato d’Italia?

Beatrice “femme fatale” divisa tra un possibile riavvicinamento con Giuseppe e le attenzioni di Vittorio che non sembra disdegnare.

Infine, il verdetto del televoto: sono finiti in nomination Angelica, Rosy e Vittorio, chi di loro dovrà lasciare definitivamente la Casa?

GRANDE FRATELLO 2023: CONCORRENTI

I concorrenti ancora in gioco sono: Alex Schwazer (marciatore), Angelica Baraldi (account manager), Anita Olivieri (comunicazione ed eventi in un’azienda del settore automobilistico), Beatrice Luzzi (attrice e regista), Fiordaliso (cantante), Giuseppe Garibaldi (bidello e barman), Grecia Colmenares (attrice), Letizia Petris (fotografa), Massimiliano Varrese (attore, regista, ballerino, cantante e scrittore), Mirko Brunetti (ex concorrente di Temptation Island), Paolo Masella (macellaio), Rosy Chin (chef), Vittorio Menozzi (modello), Perla Vatiero (ex protagonista di Temptation Island e titolare di un marchio di moda), Marco Maddaloni (judoka), Sara Ricci (attrice).

GRANDE FRATELLO 2023 PUNTATA 27 NOVEMBRE: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV E LIVE STREAMING

Sarà possibile seguire il reality in diretta dalle ore 21:25 circa su Canale 5 e, in streaming, sul sito Mediaset Infinity. Il giorno successivo, si possono rivedere l’intera puntata e le clip più esaustive della serata.

Noi di TvBlog seguiremo l’appuntamento, minuto per minuto, con il nostro liveblogging.

Foto | per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset