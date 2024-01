Dreams and Realites – La Forza dei sogni su Mediaset Infinity in streaming, è arrivata per raccogliere l’eredità “turca” di My Home, My Destiny, trasmessa in Italia la scorsa estate su Canale 5 e poi spostata su Mediaset Infinity con la seconda stagione. Un nuovo titolo turco da vedere gratuitamente su Mediaset Infinity per chi ama le storie che arrivano da quelle latitudini, scoperte grazie a tanti titoli come Bitter Sweet e soprattutto Terra Amara. Ma ambientazione e atmosfere sono decisamente diverse rispetto al cult turco. Dreams and Realities è una commedia romantica mixata con il thriller con al centro quattro donne e i loro sogni, anche d’amore.

Dreams and Realities – La Forza dei Sogni, la trama

Dicle, Güneş, Setenay, Melike e Meryem sono cinque amiche. Arrivano dai quartieri considerati medio-bassi di Istanbul, non provengono da famiglie ricche e devono studiare e lottare per raggiungere i loro sogni. Sono ben educate e hanno studiato con tenacia proprio avendo i loro obiettivi bene in mente. La loro vita, però, è sconvolta dalla morte di Meryem che sognava una casa ai piani alti di Istanbul ma si è ritrovata a lavorare come contabile in uno studio legale e a vivere in un piano interrato.

La morte di Meryem avvenuta in circostanze misteriose, romperà gli equilibri delle restanti quattro amiche. Si è suicidata o è stata uccisa?

Dreams and Realites, Le anticipazioni delle puntate

La prima settimana fino al 2 febbraio

Nelle prime 5 puntate di Dreams and Realites conosciamo le protagoniste. Dicle voleva conquistare il mondo dell’editoria, ha un blog e lavora come produttrice di insegne; Güneş voleva diventare un avvocato affermato ma si occupa di pignoramenti; Setenay sognava di fare la critica d’arte e lavora in una galleria di seconda classe; Melike sogna di costruire eleganti residenze e lavora come agente immobiliare.

Infine Meryem che lavora come contabile in uno studio legale e si ritrova a gestire una situazione complicata. La notizia della sua morte stravolgerà le amiche e inizieranno a chiedersi se hanno fatto il massimo per aiutarla e se si conoscono davvero. Finiranno per unire le loro forze per indagare sulla morte dell’amica.

Le puntate dal 5 al 9 febbraio

Nella seconda settimana di Dreams and Realities su Mediaset Infinity, le 4 amiche decidono di partire per la luna di miele che Setenay doveva fare con Emre, provando a superare la morte di Meryem. Melike prova a spiegare alla polizia che le sono state rubate tutte le password e che le ha fornite lei ai ladri. Sergen invita Dicle a cena, mentre Gunes è sempre più convinta che Meryem non si sia suicidata. Setaney vorrebbe riallacciare i rapporti con Emre.

Dreams and Realites, Quante puntate sono?

Sono state realizzate 26 puntate di Dreams and Realites.

Dreams and Realities, il cast

Nel cast di Dreams and Realities c’è un volto noto al pubblico di Canale 5. Infatti nel ruolo di Dicle troviamo Özge Gürel che aveva già recitato in Mr. Wrong – Lezioni d’amore, Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e Cherry Season.

Nella nuova serie turca di Mediaset Infinity troviamo poi Aybüke Pusat nei panni di Güneş, Melisa Aslı Pamuk è Melike, Yeşim

Ceren Boz interpreta Melike e Beyza Sekerci è Meryem. Non mancano gli uomini pronti a conquistare le protagoniste: Serkay Tütüncü ( che era Ozan Dinçer in Mr Wrong – Lezioni d’amore), Yusuf Çim, Ekin Mert Daymaz, Alican Aytekin (era Seyfi in Love is in The air) e Halil Ibrahim Kurum.

Dreams and Realities, come vedere la serie

Dreams and Realites – La forza dei sogni è disponibile soltanto in streaming su Mediaset Infinity. Le puntate usciranno dal lunedì al venerdì direttamente sulla piattaforma in esclusiva. Per accedere a Mediaset Infinity non è necessario un abbonamento, la piattaforma è gratuita (al contrario del canale Infinity+ cui si accede tramite Mediaset Infinity), disponibile su browser, come app sui principali dispositivi e accessibile anche attraverso Sky Q.

Dreams and Realities 2 si farà?

La serie tv turca Dreams and Realites è stata rilasciata nel corso del 2022 e finora non è stata realizzata una seconda stagione