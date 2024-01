Oltre 3 milioni per la puntata del 28 gennaio: Canale 5 spalma Terra Amara in daytime e prima serata, fino a proporlo mercoledì 7 e giovedì 8 febbraio contro Sanremo 2024

Fenomeno Terra Amara: ascolti record in prima serata, in onda anche contro Sanremo (ma il finale si sta avvicinando)

Quello che era nell’aria da qualche settimana, alla fine è successo: Terra Amara, nel suo appuntamento in prima serata, domenica 28 gennaio 2024 ha sfondato il tetto dei 3 milioni di telespettatori. Per la precisione, sono state 3.127.000 (17,14% di share) le persone che si sono sintonizzate su Canale 5 per seguire l’evoluzione della saga turca ambientata negli anni Settanta.

La consacrazione di Terra Amara

Insomma, per Terra Amara è consacrazione anche in prime time, dopo aver conquistato, dall’estate 2022, il pubblico del daytime. Prima quello estivo, poi (dopo la fine di Una vita) quello autunnale e invernale, diventando così appuntamenti fisso del palinsesto pomeridiano dell’ammiraglia Mediaset.

Se la soap opera (o sarebbe meglio dire “dizi”, termine turco che indica proprio le serie tv prodotte in Turchia) già in passato aveva raggiunto e superato i 3 milioni di telespettatori ma solo nel pomeriggio, il risultato ottenuto domenica scorsa è inedito, ancora più significativo se si considera che Terra Amara ha vinto la prima serata, diventando il programma più visto dopo la replica de Il Commissario Montalbano e Che Tempo Che Fa, oltre a riuscire a superare anche le autoproduzioni Mediaset, in primis la fiction I Fantastici 5 in onda proprio in queste settimane.

Il rischio sovraesposizione

Non ci soffermeremo qui sui motivi del successo della serie, che evidentemente con i suoi intrighi e intrecci tra personaggi è riuscito ad agganciare un pubblico desideroso di saperne sempre di più a prescindere dall’orario di messa in onda. Ma torniamo a chiederci, anche alla luce delle prossime mosse pensate da Mediaset (ne parliamo tra poco), se non si corra il rischio di una sovraesposizione di un prodotto che, numeri alla mano, sta regalando soddisfazioni.

Di quali mosse stiamo parlando? Canale 5 a partire da gennaio ha deciso di posizionare Terra Amara non più solo su una prima serata, ma su due. Se da novembre scorso la dizi turca occupava la serata della domenica, dall’11 gennaio occupa anche quella del giovedì: la scelta è legata alla necessità di controprogrammare Doc-Nelle Tue Mani 3, permettendo a Canale 5 di tenere testa di fronte ad un prodotto che prevedibilmente ha sempre vinto la gara degli ascolti da quando va in onda.

Lo “scontro” con Sanremo 2024

Anche questa settimana, Terra Amara va in onda con il doppio appuntamento di prima serata del giovedì, mentre la settimana prossima ci sarà il confronto con Sanremo. Se infatti domenica prossima, 4 febbraio, la soap lascia il posto alla prima puntata della nuova edizione de Lo Show dei Record, mercoledì 7 e giovedì 8 febbraio ci sarà un uno-due di Terra Amara in prime time del tutto inedito.

Due puntate, su due serate consecutive, contro il Festival di Sanremo 2024: anche in questo caso, l’obiettivo non è evidentemente fare una vera controprogrammazione, ma fare affidamento alla fedeltà del pubblico di Terra Amara, o a parte di esso, per sgranocchiare qualche numerino all’evento musicale e televisivo dell’anno.

Agli appuntamenti in prime time si aggiungono i sempre presenti appuntamenti in daytime, dal lunedì al sabato alle 14:10, con puntata extra lunga il sabato, fino alle 16:30. Ecco perché parliamo di sovraesposizione. Come già fatto in passato con altri titoli, Canale 5 torna ad affidarsi ad una serie d’acquisizione testandone la tenuta in vari giorni e orari, per poi spalmarla su un palinsesto che evidentemente ha bisogno di un supporto esterno per garantirsi questi numeri.

Quando finisce Terra Amara?

Una strategia che funziona, ma a breve termine: il fenomeno Terra Amara è esploso in ritardo, quando ormai gli episodi stanno giungendo al gran finale (andato in onda in Turchia nel 2022). Difficile fare i conti di quando Terra Amara si concluderà: molto dipende dalla programmazione che Canale 5 metterà sul tavolo nei prossimi mesi, ma quel che è certo è che entro l’estate la serie giungerà a conclusione.

Da un lato, quindi, Mediaset fa bene ad accelerare la messa in onda con gli appuntamenti in prima serata, onde evitare che il finale sia trasmesso in piena estate e fuori dal periodo di garanzia. Dall’altra, si dovrà ricominciare da capo e cercare una nuova serie acchiappa-pubblico: in questo senso, Mediaset Infinity sta già tastando il territorio proponendo in esclusiva alcune serie turche che poi potranno approdare nell’estate di Canale 5.

Oltre agli episodi inediti distribuiti quotidianamente di My Home My Destiny 2, la piattaforma sta proponendo Interrupted-L’amore incompiuto (composta da soli otto episodi) e, da lunedì 29 gennaio, Dreams and Realities – La forza dei sogni, 26 episodi disponibili al ritmo di uno al giorno.