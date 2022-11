La fiction Mediaset ha trovato un nuovo titolo a cui affidarsi per le prossime stagioni? Molto probabile: Viola come il mare 2, seconda stagione della fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman, si farà, stando almeno a quanto detto da Lux Vide, la casa di produzione della fiction di Canale 5.

Luca Bernabei, in un articolo di Tv Sorrisi e Canzoni dedicato alle curiosità della serie, ha confermato che la seconda stagione è già in fase di scrittura. Questo, lo sappiamo bene, non vuol dire che certamente la serie andrà in onda: serve prima l’ok da parte di Mediaset, che però non dovrebbe tardare ad arrivare.

Sul fronte ascolti, va segnalato che Viola come il mare è riuscito, nella sua prima puntata, a superare in valori assoluti la concorrenza di Tale e Quale Show. L’esordio della serie, il 30 settembre 2022, ha infatti raccolto 3.403.000 telespettatori (20,4% di share), numeri che sono scesi nelle settimane successive, ma senza una perdita costante di pubblico.

La serie ha infatti trovato uno zoccolo duro di telespettatori che ha seguito tutti gli episodi, permettendo alla fiction, nelle sue prime cinque serate (su un totale di sei) di assestarsi su una media di 2,8 milioni di telespettatori (17,1% di share). Dati assolutamente preziosi, che confermano la bontà del progetto presentato da Lux Vide a Mediaset.

Considerato il format che unisce poliziesco a comedy sentimentale, Viole come il mare 2 avrebbe spazio per raccontare numerose nuove storie. Ma quando potrebbe andare in onda la seconda stagione? Considerato che dalle location siciliane al gruppo di sceneggiatori è tutto già impostato, resta da capire quando il cast, in primis i due protagonisti, saranno disponibili a tornare sul set.

Intanto, però, li vedremo altrove: Francesca Chillemi sarà la protagonista di Che Dio Ci Aiuti 7, prendendo di fatto il testimone da Elena Sofia Ricci (le riprese si concluderanno a dicembre), mentre Can Yaman sarà prossimamente sul set di El Turco, nuova serie originale di Disney+ tratta dall’omonimo romanzo di Orhan Yeniaras. Impegni a cui dovranno con ogni probabilità aggiungere anche quello per Viola come il mare 2.