Paolo Bonolis non v’è alcun dubbio è uno dei migliori conduttori della nostra televisione. Non solo, è anche spesso e volentieri ideatore dei programmi che guida. Non è necessario dire che Avanti un altro e Ciao Darwin, due capisaldi del palinsesto di Canale 5 sono nati dalla sua mente. E’ anche vero che probabilmente il suo programma del cuore è Il senso della Vita, programma questo che non gli è stato più consentito di fare. E’ altrettanto vero che le esigenze della televisione commerciale sono quelle del ritorno economico, ecco quindi il motivo del perpetrarsi proprio di programmi di successo come Avanti un altro e Ciao Darwin.

Paolo Bonolis, Avanti un altro e Ciao Darwin al capolinea?

Due programmi che Paolo Bonolis ha voluto rifare anche per questioni morali, come da lui stesso dichiarato in una recente intervista al quotidiano La Stampa:

“Fosse stato per me avrei lasciato già da due anni. Sono andato avanti solo perché se smetto comprometto l’esistenza di molte persone, che lavorano con me e hanno famiglia. Per questo ho tenuto duro. Solo che adesso sono veramente stanco”.

Il contratto di esclusiva con Mediaset

Il contratto di esclusiva fra Paolo Bonolis e Mediaset scadrà il prossimo giugno e dalle parole del conduttore appare molto probabile che egli non vorrà rinnovarlo. Questo sia per la questione stanchezza accennata, sia per la voglia di fare qualcosa di nuovo o di molto diverso. Non esiste per lui neppure più la necessità di occupare i palinsesti televisivi nazionali con continuità. Ecco dunque che sono subito circolate voci circa un suo rientro in Rai al timone del Festival di Sanremo 2025, cosa che lui, nella medesima intervista di cui sopra, non ha del detto escluso:

“Se dovessi prendere in considerazione l’idea, servirebbe un investimento importante e un’idea che ‘eventizzi’ la kermesse, che porti qualcosa all’Ariston che non siamo usi vedere nel corso dell’anno in tv”.

Il ritorno in Rai per rifare Il Senso della Vita

Ma non è tutto. Il ritorno in Rai di Paolo Bonolis, secondo quanto ci risulta, potrebbe avvenire indipendentemente dall’ipotesi di affidargli Sanremo 2025. Gli attuali vertici della televisione pubblica sarebbero ben felici di riaccoglierlo in Rai. Le porte di viale Mazzini per l’ex conduttore di 3,2,1 contatto, si riaprirebbero e ci sarebbe già un programma pronto per lui. La Rai sarebbe felice di affidargli una nuova edizione del Senso della Vita, che questa volta andrebbe in onda dai teleschermi della tv pubblica.

Un’idea che ottiene parecchi consensi dalle parti di viale Mazzini e che potrebbe vedere per esempio, diciamo qui, Il Senso della Vita nella prima serata della domenica di Rai3, con una appendice nella seconda serata del lunedì di Rai1. Un po’ come avveniva con il Che tempo che fa di Fabio Fazio all’epoca della sua messa in onda su Rai1. Stavolta però con un meccanismo inter-rete.

L’ipotesi Festival di Sanremo 2025

Poi se si deciderà di affidare Sanremo 2025 a Paolo Bonolis potremmo vedere l’accoppiata Senso della Vita Rai3/Rai1 in autunno, fino a Natale, con uno stop fino a febbraio per la messa in onda del Festival di Sanremo 2025. Se son rose, come si dice in questi casi, fioriranno e parlando di Sanremo, non potrebbe essere altrimenti.