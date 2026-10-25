Nobody Wants This 4: rinnovo Netflix, possibile uscita e nodi di trama dopo il finale della terza stagione

Chi ha finito la terza stagione di Nobody Wants This lo sa bene: arrivano i titoli di coda, ma la storia sembra fermarsi un attimo prima della risposta che tutti aspettavano. La commedia romantica Netflix con Kristen Bell e Adam Brody ha chiuso il nuovo ciclo di episodi lasciando parecchio in sospeso.Non solo Joanne e

Chi ha finito la terza stagione di Nobody Wants This lo sa bene: arrivano i titoli di coda, ma la storia sembra fermarsi un attimo prima della risposta che tutti aspettavano. La commedia romantica Netflix con Kristen Bell e Adam Brody ha chiuso il nuovo ciclo di episodi lasciando parecchio in sospeso.

Non solo Joanne e Noah, ma anche — e forse soprattutto — Sasha e Morgan, ormai diventati uno dei cuori emotivi della serie.

Rinnovo ancora in sospeso: Netflix tace, ma i fan hanno più di un motivo per sperare

Al momento Netflix non ha ancora annunciato Nobody Wants This 4. La quarta stagione, quindi, non è confermata e non c’è ancora un via libera ufficiale da parte della piattaforma. È il punto da cui partire, prima di parlare di uscita, trama o cast: per ora siamo nel campo delle ipotesi. Detto questo, qualche segnale incoraggiante c’è.

La serie, fin dal debutto, ha trovato in fretta il suo pubblico, è entrata nella Top 10 di Netflix e ha ottenuto una seconda stagione in tempi piuttosto rapidi. Anche i capitoli successivi hanno continuato sulla stessa linea: dialoghi da rom-com contemporanea, famiglie ingombranti, amori imperfetti e quel tono sospeso tra leggerezza e disagio sentimentale che funziona perché somiglia molto alle conversazioni vere.

Quelle fatte sul divano, telefono in mano, subito dopo una scena ambigua. Come riportato anche da Digital Spy, l’interesse attorno alla serie è rimasto alto e il finale della terza stagione non dà affatto l’idea di una chiusura definitiva. Netflix, però, prima di rinnovare guarda diversi numeri: visualizzazioni, episodi completati, costi di produzione e tenuta della discussione online nelle settimane successive all’uscita.

È lì che Nobody Wants This si gioca la partita. Non basta piacere a una nicchia molto rumorosa: bisogna trattenere gli spettatori e dimostrare di avere ancora storie forti da raccontare.

Dall’autunno 2027 a Sasha e Morgan: uscita, trama e cast, cosa può succedere

Se Netflix dovesse confermare Nobody Wants This 4, la finestra più probabile per l’uscita sarebbe l’autunno 2027, indicativamente tra settembre e ottobre. È una previsione basata sul ritmo seguito finora, con circa un anno tra una stagione e l’altra, ma tutto dipende dai tempi del rinnovo, della scrittura e della produzione. Sul piano della storia, materiale ce n’è.

E qui scattano gli spoiler sul finale della terza stagione: il nodo più forte riguarda Sasha e Morgan. Dopo la separazione di prova tra Sasha ed Esther, il rapporto con Morgan diventa sempre più stretto, fino al viaggio a New York e alla notte passata insieme. Morgan arriva a riconoscere i propri sentimenti, ma quando prova a metterli sul tavolo trova davanti a sé un Sasha incerto, ancora bloccato in una zona grigia.

A complicare tutto c’è poi la scoperta che lui ha passato una notte anche con la sua ex moglie. Un dettaglio che cambia il peso della storia: non più solo tensione romantica, ma un triangolo fatto di colpa, desiderio e paura di scegliere. Una quarta stagione potrebbe ripartire proprio da qui: Sasha e Morgan riusciranno davvero a stare insieme, oppure la serie userà il loro legame per raccontare quanto sia difficile trasformare un’intesa evidente in una relazione possibile?

Intanto Joanne e Noah, interpretati da Kristen Bell e Adam Brody, dovrebbero fare i conti con la vita matrimoniale e con le conseguenze del matrimonio privato sulla spiaggia, soprattutto nel rapporto con la famiglia di lui.

In caso di rinnovo, oltre ai due protagonisti, potrebbero tornare Justine Lupe nel ruolo di Morgan, Timothy Simons in quello di Sasha, Jackie Tohn come Esther, Tovah Feldshuh come Bina, Paul Ben-Victor come Ilan, Stephanie Faracy come Lynn, Michael Hitchcock come Henry e Sherry Cola come Ashley. Nessun ritorno, però, è stato ancora confermato ufficialmente.

Per ora le prime tre stagioni restano disponibili su Netflix, mentre l’attesa per un eventuale annuncio continua. E forse è proprio questo il segnale più chiaro del legame creato dalla serie: quando una storia lascia il pubblico a discutere su chi abbia sbagliato davvero, di solito non ha ancora finito di dire la sua.