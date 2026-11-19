Nord Sud Ovest Est si appresta a terminare il proprio cammino. La serie scritta e diretta, in parte, da Sydney Sibilia venerdì 20 novembre 2026 vedrà la fine. L’ultimo episodio sarà a disposizione del pubblico di Sky e Now per chiudere, almeno televisivamente, il cerchio magico attorno a “la leggendaria storia degli 883”. Un cammino iniziato con Hanno ucciso l’uomo ragno e terminato con quest’ulteriore omaggio. Una seconda stagione che prende il nome da un altro album manifesto del duo.

La sensibilità di Sky e della produzione è stata quella di raccontare con garbo, delicatezza e profonda cura l’ascesa di Pezzali e Repetto per poi addentrarsi nelle complicazioni – inclusa qualche frizione – che hanno portato alla divisione artistica dei due membri. Artisti che non sono morti professionalmente: hanno scelto di reinventarsi perchè uno dei due aveva deciso, in tempi non sospetti, di non volere più la stessa storia, lo stesso posto e lo stesso bar.

Nord Sud Ovest Est, in arrivo il gran finale

Gli 883 sono stati una scossa che ha dato il via al successo di Pezzali da solista e avviato la carriera alternativa e poliedrica di Repetto. Il quale aveva deciso di dar vita al sogno americano in maniera effettiva. Gli USA e l’ambizione di una nuova vita lo hanno portato altrove. Una rottura che, in ambito cinematografico, fa gola ma la forza di Nord Sud Ovest Est è quella di essere arrivati al momento finale con il giusto pathos. Il prodotto televisivo e cinematografico è stato strutturato al pari di tanti tasselli che hanno finito per incastrarsi. Al posto giusto nel momento giusto.

Il merito non è solo di una scrittura originale, puntuale e precisa, ma anche di una distribuzione e pubblicazione mirata. Sky ha scelto di passare i primi due episodi della seconda stagione dedicata alla storia degli 883 insieme, successivamente l’atmosfera e le scelte sono cambiate. Si arriva a trasmettere un nuovo episodio alla volta, tornando alla vecchia maniera di fruizione delle fiction. Quella in cui per capire cosa sarebbe successo dopo, nell’episodio successivo, occorreva attendere una settimana. Tale modello, oggi, non si usa più: le serie televisive escono tutte e subito.

Cambiare le regole di marketing

Una scelta di marketing che ha favorito le piattaforme (da Netflix a Prime Video) a scapito, talvolta non sempre, dei contenuti. L’importante era produrre, poi la qualità passava in secondo piano. Citando Renè Ferretti: “La qualità ci ha rotto…l’atmosfera”, per così dire, quindi abbiamo assistito a un periodo in cui le serie televisive venivano pubblicate integralmente senza attesa. Tutte insieme, con i relativi episodi a disposizione. Sky, invece, ha deciso – con Nord Sud Ovest Est – di fare un passo indietro per compierne metaforicamente due in avanti.

Ogni episodio viene rilasciato con la possibilità di vedere un’anteprima al martedì anziché al venerdì. Questo dettaglio, nel corso delle settimane, soprattutto in Rete, ha agevolato qualche spoiler di troppo. Così per il gran finale, previsto per il prossimo 20 novembre 2026, niente anteprima. Si torna tutti insieme ad aspettare l’esito di una storia coinvolgente. Una favola anni Novanta con l’attesa di quegli stessi principi. Quando per conoscere il finale di una fiction o un telefilm a puntate occorreva attendere giorni. Tale approccio ha dimostrato che l’attesa del piacere è essa stessa il piacere, per citare un altro claim illustre.

Una nuova liturgia

Nord Sud Ovest Est ha dimostrato che quando un prodotto è di qualità e anche pregevole fattura aspettare il gran finale in massa non diventa una lesa maestà catodica, ma un rito. La serie di Sibilia ha dato agli affezionati (anche) la potenza di una ritrovata liturgia collettiva. Questo vale più di qualsiasi altro tipo di attestato o riconoscimento, talvolta tornare a fare le cose in maniera classica paga. Anche davanti alla tv.