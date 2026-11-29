Un nuovo thriller poliziesco che sta conquistando Netflix, nasce dalla collaborazione tra Corea del Sud e Giappone: è soprattutto per chi ha amato Mindhunter, Se7en o True Detective

Il nuovo poliziesco che sta conquistando Netflix è giappo-coreano: perfetto se hai amato Mindhunter o True Detective

C’è una nuova serie su Netflix che sta facendo parlare gli appassionati di thriller cupi, quelli da seguire con attenzione perché basta distrarsi un attimo e si perde un dettaglio. Si intitola The Blue Road, è disponibile dal 20 novembre e nasce dalla collaborazione tra Corea del Sud e Giappone. A

l centro ci sono due omicidi brutali, un’indagine internazionale e due detective molto diversi, costretti a muoversi tra piste criminali, vecchie ferite storiche e messaggi lasciati da un serial killer che sembra voler dire qualcosa di preciso.

Un serial killer tra Tokyo e Seul durante i Mondiali del 2002

The Blue Road è un thriller poliziesco diretto da Han Jun-hee, già noto per D.P. e Coin Locker Girl. La storia parte nel 2002, durante i Mondiali di calcio organizzati insieme da Corea del Sud e Giappone.

Non è solo uno sfondo: quel clima di festa, con stadi pieni e televisioni accese ovunque, diventa il contrasto più forte con ciò che accade. A Tokyo viene trovato un cadavere in condizioni terribili, con il corpo deformato in modo innaturale e un messaggio scritto con il sangue in lingua coreana. Poco dopo, in Corea del Sud, spunta un altro omicidio simile.

Stavolta, però, il messaggio è in giapponese. La premessa è di quelle che agganciano subito: non si tratta solo di scoprire chi uccide, ma di capire perché l’assassino stia costruendo una sorta di mappa tra Paesi, lingue e ferite ancora aperte. La serie, composta da otto episodi, è tratta dal fumetto Blue Road, scritto da Edogawa Keishi e disegnato da Kwon Ka-ya, e porta l’indagine da Seul e Tokyo fino a Hong Kong e all’Asia centrale.

Kim Seok e Inose, due detective costretti a fidarsi

A seguire il caso sono Kim Seok, detective dell’unità investigativa mobile della polizia metropolitana di Seul, e Inose, investigatore della prima divisione della polizia metropolitana di Tokyo. Il primo, interpretato da Son Suk-ku, è preciso, chiuso, capace di mantenere il sangue freddo anche quando tutto sembra andare fuori controllo.

Il secondo, con il volto di Eita Nagayama, è quasi l’opposto: disordinato, provocatorio, poco interessato alle formalità e pronto a piegare le regole se pensa che sia l’unico modo per arrivare alla verità. La loro collaborazione parte male, come spesso succede nei migliori buddy cop, ma The Blue Road non si accontenta della solita coppia male assortita.

Le incomprensioni linguistiche, i metodi diversi e le diffidenze culturali entrano dentro l’indagine. Kim Seok e Inose non devono solo seguire tracce, interrogare sospetti o decifrare messaggi. Devono anche imparare a capirsi: i silenzi, i gesti trattenuti, le reazioni che non passano sempre dalle parole.

Nel cast ci sono anche Kim Shin-rock, già vista in Hellbound, nel ruolo di Li Yoon-ok, donna d’affari di origine coreana residente in Giappone e legata alla comunità Zainichi; Choi Sung-eun, che interpreta l’agente dei servizi segreti sudcoreani Yoon Soo-kyung; e Jung Jae-young nei panni di Seo Hyun-tae, figura influente della criminalità organizzata giapponese. È questo intreccio di personaggi, più ancora della sola caccia al killer, a dare alla serie un passo più denso del thriller classico.

Delitti, memoria storica e tensioni tra Corea del Sud e Giappone

La parte più forte di The Blue Road sta nel modo in cui usa il crime per raccontare qualcosa che va oltre la scia di sangue. Il serial killer lascia messaggi, simboli e indizi che sembrano rimandare alla storia dei rapporti tra Corea e Giappone, compresi riferimenti alla guerra Imjin, iniziata con l’invasione giapponese della Corea nel 1592. Anche l’ambientazione durante i Mondiali del 2002, quindi, pesa più di quanto sembri.

Fu un momento di collaborazione visibile tra i due Paesi, ma la serie mostra come un grande evento sportivo non basti a cancellare memorie, pregiudizi e fratture sedimentate. Han Jun-hee costruisce un thriller internazionale fatto di combattimenti corpo a corpo, inseguimenti e scene d’indagine, senza perdere di vista il lato umano della storia: due uomini obbligati a lavorare insieme mentre tutto, intorno a loro, ricorda quanto sia difficile fidarsi davvero.

I primi episodi, presentati al Busan International Film Festival, hanno attirato attenzione proprio per questo equilibrio tra oscurità, tensione e lampi di ironia secca, spesso affidati allo scontro tra i due protagonisti. È una serie che può parlare a chi ha amato Mindhunter, Se7en o True Detective, ma trova una strada propria nel legame tra indagine criminale e memoria storica. E forse resta addosso per questo: dietro il mistero da risolvere c’è una domanda più scomoda, su quanto il passato continui a muoversi anche quando tutti fingono di guardare solo avanti.