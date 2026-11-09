Livatino – Il giudice e i suoi assassini, Michele Placido tra testimonianza storica e cinema di genere

Michele Placido torna alla regia, l’ultimo progetto cinematografico diretto risulta essere Eterno Visionario. Era il 2024, per la televisione invece occorre tornare al 2017 se vogliamo ritrovare il suo nome fra i credits. L’opera è Suburra – La Serie di cui ha curato anche la supervisione artistica. In relazione esclusivamente all’esordio seriale del prodotto tratto dall’omonimo film diretto da Stefano Sollima. Con lo stesso regista, Placido ha condiviso anche la supervisione artistica di un altro cult seriale: Romanzo Criminale. Correva l’anno 2008 e il regista nato in provincia di Foggia venne chiamato a monitorare l’evoluzione di quella che sarebbe diventata una delle serie più viste in Italia e all’estero sul piano contemporaneo.

Placido, nella fattispecie, arrivava dal successo cinematografico di Romanzo Criminale – tratto dal libro di De Cataldo – e doveva fare da raccordo in questo progetto azzardato e innovativo per l’epoca. Da allora sono passati 18 anni. Quasi un ventennio in cui Michele Placido ha fatto altre esperienze importanti: davanti e dietro la macchina da presa, il regista e interprete riesce ad avere uno stile inconfondibile. Cifra che abbiamo ritrovato in opere come Vallanzasca – Gli angeli del male (2010) e La scelta (2015) oppure 7 minuti (2016) e L’ombra di Caravaggio (2022).

Michele Placido torna a dirigere una mini serie

Oggi il noto regista e interprete torna a dirigere un progetto importante con la collaborazione di Rai Fiction e Goldenart Production, un lavoro che prevede un cast corale e tanta ambizione perchè va a scandagliare la memoria collettiva di un Paese. Livatino – Il giudice e i suoi assassini, infatti, racconta la storia di Rosario Livatino. Magistrato che, in giovane età, scelse di combattere la criminalità organizzata schierandosi in prima persona tra competenza ed estro. La miniserie Rai comprende quattro episodi per due prime serate, lunedì 9 e martedì 10 novembre 2026 su Raiuno. In diretta streaming anche su RaiPlay. C’è anche la visione in in 4K su Rai 4K, al canale 210 di Tivùsat, la TV satellitare gratuita visibile in tutta Italia.

La forza di questa miniserie è la scrittura grazie alla penna di Angelo Pasquini e Fidel Signorile, con la collaborazione e supervisione di Michele Placido. Si parte, nello specifico, da due percorsi: il primo è quello di Livatino, il secondo è inerente alla scalata degli stiddari. Un doppio binario che porta al 21 settembre 1990, quando il magistrato viene barbaramente ucciso dagli esponenti della criminalità organizzata. I fatti di cronaca incontrano il cinema di genere sul piccolo schermo per capire e ricordare. Soprattutto non dimenticare. Evitare di stigmatizzare pagine chiaro scure di un Paese, lontano da stereotipi e luoghi comuni.

Livatino tra storia e racconto televisivo

Michele Placido, con l’aiuto di un cast corale d’eccezione, riesce a restituire l’atmosfera di quei tempi e le possibilità di Livatino. Il quale, in giovane età, viene coinvolto in una vera e propria “missione” che trasforma in ragione di vita. Combattere la malavita non è solo un proposito collettivo, diventa una scelta da compiere ogni giorno con rischi, pericoli e imprevisti. Il ragazzo non venne scosso da tutto questo, sacrificando ogni cosa, persino la sua stessa vita, per un ideale condiviso di giustizia. Di fronte a lui il crimine organizzato rappresentato dal commando della Stidda.

Anche in questo ambiente c’è voglia di rivalsa e affermazione, ma la giustizia presenta confini diversi. Esiste solo la strada, intrisa di leggi non scritte fatte di violenza e prevaricazioni. Il potere si ottiene con la forza e l’unico merito è quello di sopravvivere. Michele Placido rappresenta questi due mondi opposti che finiscono per incontrarsi nel peggiore dei modi. Vite spezzate e coercizioni all’ordine del giorno per descrivere una pagina di storia fondamentale, affinché determinate dinamiche appartengano solo al passato recente e non influenzino l’immediato futuro.

Un cast di prim’ordine

Livatino – Il giudice e i suoi assassini vede emergere, dal punto di vista interpretativo, il giovane attore Giuseppe De Domenico accanto a un cast di prima scelta composto anche da Francesco Benigno e Nino Frassica, passando per Ninni Bruschetta. Un lavoro d’equipe che ha messo in luce aspetti legati alla storia d’Italia del recente passato, quando le strade erano terreno di scontro e (in alcuni casi) di strage con particolarità assai attuali. In special modo rispetto alle dinamiche sociali che si vengono a creare: Livatino preso per visionario, all’inizio, quando vedeva un disegno comune nelle efferatezze compiute nell’agrigentino.

Una Sicilia bella e martoriata che contrapponeva splendore e cupezza tra progresso e fratture in grado di sconvolgere anime e giornate di cittadini. Prima ignari e successivamente spiazzati da un disegno malavitoso, per certi versi, più grande di una comunità desiderosa esclusivamente di serenità e spensieratezza.

Indagine storica ed elaborazione cinematografica

Un fine comune che si scontra con la necessità collettiva fatta di sfumature non sempre comprensibili e ponderabili. Michele Placido si muove con maestria in questo limbo fra indagine storica, tributo ed elaborazione cinematografica con la voglia di non chiudere gli occhi su una vicenda memorabile e un personaggio rilevante: il primo magistrato della storia a essere proclamato beato dalla Chiesa Cattolica.