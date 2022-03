Potemmo davvero fare già a meno del Dottor Andrea Fanti, dei suoi colleghi e di tutto il loro reparto? Difficile che qualcuno risponda di sì: ecco perché Doc 3 – Nelle tue mani, terza stagione del medical drama di Raiuno, seppur mancando di una conferma ufficiale da parte dei vertici di Rai Fiction, è praticamente certa. Ma cosa potrebbe accadere nei nuovi episodi? Proseguite nella lettura per scoprirlo!

Doc 3 si farà?

Come detto, difficile pensare che Doc 3 non si faccia. Così come mentre la prima stagione (nel 2020) stava andando in onda e gli sceneggiatori erano già al lavoro sulla seconda, è assai probabile che i copioni della terza stagione siano già in fase di scrittura. D’altra parte, gli ascolti parlano chiaro: la media delle prime sette serate andate in onda su Raiuno è stata di 6,4 milioni di telespettatori (share del 28,6%), con punte superiori ai 7 milioni di spettatori, confermandosi come la serie tv Rai più vista della stagione.

Doc 3, quando va in onda?

La conferma deve ancora arrivare, quindi diventa difficile dire quando potremo vedere gli episodi della terza stagione. Tra la prima e la seconda sono passati due anni, dunque potremmo pensare di vedere Doc 3 nel 2024. E’ anche vero, però, che la produzione della seconda stagione è stata rallentata dai protocolli anti-Covid, motivo per cui -se si volesse- si potrebbe dare il via alla produzione in modo tale da andare in onda nel 2023. Molto, ovviamente, dipenderà anche dagli impegni del cast, in primis Luca Argentero e Matilde Gioli, interpreti di Andrea e di Giulia.

Doc 3, la trama

La terza stagione potrebbe prendere il via dalla fine della seconda, e quindi dall’esito del tentativo di Fanti di riottenere il primariato, che gli era stato revocato all’inizio della prima stagione, dopo la perdita della memoria. Inevitabilmente, le decisioni prese durante la quarantena che i protagonisti hanno vissuto nell’ultimo episodio a causa di un batterio multiresistente, avranno delle conseguenze su di lui e sugli altri medici del reparto. Gli sceneggiatori, però, potrebbero optare per un salto temporale, che ci mostrerebbe una situazione totalmente nuova.

Doc 3, cast

Impossibile pensare ad una terza stagione senza Luca Argentero: l’attore piemontese sarà quindi in prima linea anche per la terza stagione, pronto a tornare a vestire i panni di Andrea Fanti. Al suo fianco, però, dovrebbero tornare tutti gli attori del cast principale, incluso Alberto Malanchino, il cui Gabriel sembra ormai deciso a restare nel suo Paese natale. Difficile, invece, rivedere Gianmarco Saurino, dal momento che Lorenzo è uscito di scena nel corso della seconda stagione, diventando il primo medico di una serie tv italiana a morire a causa del Covid-19 (non è detto, però, che possa fare una sorpresa al pubblico come guest-star di qualche flashback).

Luca Argentero: Andrea Fanti

Matilde Gioli: Giulia Giordano

Sara Lazzaro: Agnese Tiberi

Simona Tabasco: Elisa Russo

Alberto Malanchino: Gabriel Kidane

Pierpaolo Spollon: Riccardo Bonvegna

Silvia Mazzieri: Alba Patrizi

Giovanni Scifoni: Enrico Sandri

Beatrice Grannò: Carolina Fanti

Elisa Di Eusanio: Teresa Maraldi

Pia Lanciotti: Teresa Martelli

Giusy Buscemi: Lucia Ferrari

Alice Arcuri: Cecilia Tedeschi

Marco Rossetti: Damiano Cesconi

Gaetano Bruno: Edoardo Valenti

Massimo Rigo: Umberto Caruso

Lorenzo Frediani: Massimo Gentile

Doc 3, quante puntate sono?

Salvo sorprese, il formato della terza stagione dovrebbe essere lo stesso delle prime due, vale a dire sedici episodi della durata di cinquanta minuti circa ciascuno, in onda due per volta per otto prime serate ed altrettante settimane.

Doc 3, registi e sceneggiatori

La regia potrebbe cambiare, come già avvenuto tra la prima e la seconda stagione, in cui c’è stato il passaggio di testimone tra Jan Michelini e Ciro Visco e Beniamino Catena e Giacomo Martelli, ma non è detto che non possano tornare proprio loro dietro la macchina da presa. La sceneggiatura, invece, dovrebbe vedere la riconferma di Francesco Arlanch e Viola Rispoli, a cui si deve anche il soggetto di serie. A produrre, Lux Vide e Rai Fiction.

Doc 3, location

Milano resta la città protagonista della serie, quella in cui vivono e lavorano i protagonisti: gran parte delle riprese in esterna sono state effettuate nel capoluogo lombardo. Le scene negli studi di Lux Vide di Formello. Inoltre, il Policlinico Universitario Bio-Medico e l’Università Campus Bio-Medico di Roma hanno messo a disposizione spazi e tecnologie per effettuare le riprese.

Doc 3, storia vera

La serie parte da una storia vera, quella del Dott. Pierdante Piccioni, raccontata nel libro “Meno dodici”. Piccioni, nel 2013, dopo un incidente stradale è andato in coma ed al suo risveglio si è reso conto di non aver ricordi degli ultimi dodici anni di vita, trovando così costretto a ricominciare da capo sia professionalmente che nei rapporti personali. Il medico oltre a “Meno dodici”, ha anche scritto -sempre con Pierangelo Sapegno– i libri “Pronto Soccorso” e “Colpevole di amnesia”. Ovviamente, la serie ha poi creato molte storie e personaggi di fantasia, ma i casi clinici raccontati sono tutti realistici.

Doc 3, dove vederlo?

Una volta confermato e girato, sarà possibile vedere Doc 3 in tv, durante la sua messa in onda su Raiuno, ma anche in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie, dov’è possibile vedere le prime due stagioni.