L’autunno della fiction di Raiuno non è ancora finito, anzi: un nuovo personaggio, anch’esso proveniente dal mondo della letteratura, sta per debuttare sul piccolo schermo. Blanca, nuova serie tv poliziesca, è pronta ad intrattenere il pubblico con indagini e sentimenti ed una protagonista più unica che rara. Vi stuzzica questa premessa? Allora proseguite nella lettura per saperne di più!

Blanca Rai 1, quando va in onda?

Partiamo dalla data di uscita della fiction: Raiuno ha confermato che la serie farà il suo debutto da lunedì 22 novembre 2021, andando quindi ad occupare lo spazio che, nella prima parte di stagione, era stato occupato da un altro poliziesco, ovvero I Bastardi di Pizzofalcone 3. La serie è stata presentata in anteprima il 6 settembre alla Mostra del Cinema di Venezia.

Blanca Rai 1, la trama

Blanca – Prossimamente su Rai1 Il primo promo di #Blanca è on air!La serie, prodotta da #LuxVide e #RaiFiction, verrà trasmessa prossimamente su Rai1.#MariaChiaraGiannetta #GiusppeZeno #PierpaoloSpollon Posted by Lux Vide on Monday, October 4, 2021

Al centro del racconto troviamo Blanca Ferrando (Maria Chiara Giannetta), giovane donna che all’età di 12 anni, a causa di un incendio, ha perso la vista. L’omicidio della sorella maggiore per mano del fidanzato violento matura in lei un forte senso di giustizia tanto che, da grande, realizza il suo sogno di entrare in Polizia, nel Commissariato di Genova.

Blanca è specializzata in décodage, ossia l’ascolto analitico di tutti i materiali audio delle inchieste, come ad esempio intercettazioni e interrogatori. Un lavoro che potrebbe confinarla in un ufficio, ma che Blanca percepisce solo come l’inizio della sua missione in Polizia. Andando contro la diffidenza di numerosi colleghi, che trovano nella sua disabilità un ostacolo per le indagini, Blanca si rivela essere preziosa nella risoluzione dei casi: la vista spesso distrae, ma la voce non mente mai. Entra così a far parte del team, guidato dal Commissario Bacigalupo (Enzo Paci), andando contro i dubbi dello zio magistrato Alberto (Antonio Zavatteri), che vorrebbe proteggerla.

Blanca inizia così a farsi valere, facendosi accompagnare sia nella vita privata che in quella professionale da Linneo, il suo cane guida, un bulldog femmina che la difende e la conforta. Ma non c’è solo il lavoro: la protagonista, che lega con Lucia (Sara Ciocca), figlia dodicenne della prima vittima su cui indaga, si ritrova in un triangolo amoroso con l’Ispettore Michele Liguori (Giuseppe Zeno), uomo dai molti segreti, e l’amico cuoco Nanni (Pierpaolo Spollon). Tra loro due, aiutata dall’amica estetista Stella (Federica Cacciola), Blanca deve decidere a chi dare il suo cuore e la sua fiducia.

Blanca Rai 1, cast

A guidare il cast della fiction, nei panni della protagonista, C’è Maria Chiara Giannetta, attrice che si è fatta conoscere al grande pubblico per il ruolo del Capitano Anna Olivieri in Don Matteo, ma che fa anche parte del cast di Buongiorno, Mammma! Al suo fianco, attori molto presenti nelle fiction italiane, come Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon.

Maria Chiara Giannetta è Blanca Ferrando;

Giuseppe Zeno è l’Ispettore Michele Liguori;

Pierpaolo Spollon è Nanni:

Federica Cacciola è Stella;

Enzo Paci è il Commissario Bacigalupo;

Gualtiero Burzi è Nello Carità;

Antonio Zavatteri è Alberto Ferrando;

Ugo Dighero è il padre di Blanca;

Fiorenza Pieri è Marinella;

Margareth Madè è Margherita;

Sara Ciocca è Lucia Ottonello.

Blanca Rai 1, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della prima stagione sono sei, ciascuno della durata di cento minuti. Se viene confermata la messa in onda una volta a settimana, quindi, il finale di stagione andrà in onda il 27 dicembre. E’ probabile, però, che Raiuno decida di mandare le ultime puntate con un doppio appuntamento settimanale, in modo da far finire la serie prima delle festività natalizie.

Blanca Rai 1, regista e sceneggiatori

A dirigere i sei episodi della serie sono Jan Maria Michelini (già dietro la macchina da presa di serie come Don Matteo, Un Passo dal Cielo, Diavoli ed I Medici) e Giacomo Martelli (regista di Squadra Antimafia: Palermo Oggi e della seconda stagione di Rosy Abate: La serie).

La serie è scritta, invece, da Francesco Arlanch (Doc-Nelle tue mani) e Mario Ruggeri (Diavoli), con Luisa Cotta Ramosino (Made in Italy) e Lea Tafuri (Tutto può succedere), mentre è prodotta da Luca e Matilde Bernabei per Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction.

Blanca è la prima serie al mondo realizzata con l’utilizzo dell’olofonia, una speciale tecnica di registrazione del suono che permette di riprodurlo in modo simile a come viene percepito dall’apparato uditivo dell’uomo. Inoltre, ha beneficiato di una speciale consulenza artistica da parte del Maestro Andrea Bocelli.

Blanca Rai 1, libro

La storia di Blanca Ferrando è tratta dalla serie di libri scritti dalla scrittrice napoletana Patrizia Rinaldi. Il primo, “Blanca”, risale al 2009; a questo hanno fatto seguito “Tre, numero imperfetto” (2012), “Rosso Caldo” (2014) e “La danza dei veleni” (2019), tutti editi da Edizioni e/o.

Blanca Rai 1, dov’è stato girato?

La location principale della serie è Genova, il suo porto ed i suoi vicoli. Le riprese della serie si sono anche svolte anche in alcuni Comuni limitrofi, come Arenzano e Rapallo. Blanca è stata realizzata in collaborazione con la Genova Liguria Film Commission.

Blanca Rai 1, dove vederlo?

E’ possibile vedere Blanca durante la messa in onda televisiva su Raiuno ed in streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Il giorno successivo alla sua trasmissione, invece, si può vedere nella sezione Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale della serie.

Blanca Rai 1, trailer

Ecco il trailer di Blanca: