Sanremo 2022 serata per serata: la scaletta

La scaletta di Sanremo 2022 serata per serata così come emerge dal Regolamento ufficiale finalmente pubblicato. Non poche le novità introdotte dal Direttore Artistico Amadeus per questa sua terza volta consecutiva alla guida del Festival di Sanremo: su tutte l’unificazione delle due sezioni in un unico girone di 24 Artisti (che integra i vincitori di Sanremo Giovani, come già fece Baglioni), ma soprattutto una ridefinizione delle Giurie e dei loro carichi di lavoro. Cancellata la Giuria Tecnica degli Orchestrali di Sanremo e viene portata a 1000 la Demoscopica, ma non solo: quella dei Giornalisti viene suddivisa per categorie e prende il posto della Demoscopica nelle prime due serate, quelle in cui vengono presentate le canzoni in gara; la Serata-Evento, dedicata alle Cover ’60 ’70 ’80, si sposta al venerdì e viene votata da tutte le giurie (non più solo dalla Tecnica, che del resto non c’è più), mentre la terza serata vede solo Televoto e Demoscopica.

Sembra quasi che Amadeus voglia ‘responsabilizzare’ di più la stampa, rendendo non solo palesi le differenze di gusto e di giudizio interne, ma evitando anche che possa intervenire a bilanciamento del Televoto o della Demoscopica: visto che i giornalisti saranno i primi a esprimersi e che la loro classifica sarà pubblica prima della terza serata, pubblico a casa e demoscopica potrà piuttosto intervenire per ‘compensare’ i risultati emersi dalla votazione della sala Stampa. Sarà interessante vedere le dinamiche della Giuria. Manca forse quest’anno un elemento neutro e davvero ‘livellante’ come quello dell’Orchestra.

Vediamo quindi come è organizzato il Festival di Sanremo 2022 serata per serata.

Sanremo 2022 serata per serata: scaletta

Sanremo 2022, prima serata: martedì 1 febbraio

Esibizione dei primi 12 artisti con le loro 12 canzoni in gara.

Votano solo i Giornalisti, divisi però nelle loro diverse categorie. Il peso del voto è così ripartito: giuria della carta stampata e tv 33%; giuria delle radio 34%; giuria del web 33%.

Al termine del voto, classifica delle prime 12 canzoni (la serata potrebbe durare 2 ore a stare larghi).

Sanremo 2022, seconda serata: mercoledì 2 febbraio

Esibizione degli altri 12 Artisti con le loro 12 canzoni in gara.

Votano solo i Giornalisti, divisi nelle loro diverse categorie. Il peso del voto è così ripartito: giuria della carta stampata e tv 33%; giuria delle radio 34%; giuria del web 33%.

Al termine del voto, classifica delle prime 12 canzoni ascoltate e a seguire classifica congiunta di tutte le 24 canzoni/Artisti in gara risultante dalle percentuali di voto ottenute.

Sanremo 2022, terza serata: giovedì 3 febbraio

Esibizione di tutte e 24 le canzoni in gara.

Votano solo Demoscopica 1000 e pubblico a casa tramite Televoto, con un peso del 50% ciascuno.

Classifica complessiva delle 24 canzoni in base alla media tra le percentuali complessive di voto ottenute nella terza Serata e quelle ottenute nelle Serate precedenti. Messa così pare non ci sia una classifica parziale che esprima solo il voto dei pubblici.

Sanremo 2022, quarta serata: venerdì 4 febbraio

Serata-Evento a base di Cover ’60 ’70 ’80: gli Aristi possono scegliere brani italiani o stranieri pubblicati tra il 1° gennaio 1960 e il 31 dicembre 1989. Gli artisti potranno avvalersi di collaborazione esterne o potranno esibirsi da soli. L’esibizione viene votata e fa parte integrante della gara per la definizione del vincitore di Sanremo 2022.

Votano tutte le giurie. Il peso del voto è così distribuito: I tre sistemi di votazione in Serata avranno un peso percentuale sul risultato

complessivo della votazione così ripartito: Televoto 34%: Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web (non più suddivisa) 33%; Demoscopica 1000 33%.

Nuova classifica parziale delle 24 canzoni ottenuta calcolando la media tra le percentuali complessive di voto ottenute nella Serata Cover e nelle serate precedenti.

Sanremo 2022, quinta serata (finale): sabato 5 febbraio

I 24 artisti cantano nuovamente le canzoni in gara.

Vota solo il Televoto.

La media tra le percentuali di voto ottenute in Serata e quelle ottenute nelle Serate precedenti determina una nuova classifica delle 24 canzoni.

Le prime tre vengono riproposte – o con esibizione dal vivo o con registrazione audio video di tutto il brano o solo in parte –

e nuovamente votate, ma questa volta da tutte e tre le giurie con un peso percentuale sul risultato complessivo così ripartito: Televoto 34%, Giuria della Sala

Stampa, Tv, Radio e Web 33%, Demoscopica 1000 33%.

La più votata vince Sanremo 2022. Se vorrà, l’artista sarà il rappresentante italiano per l’Eurovision Song Contest 2022.