Sanremo 2022, Orietta Berti e Fabio Fazio ospiti alla finale

“Davanti a Sanremo in rada c’è una nave bellissima che è il nostro palco, la Costa Toscana davanti alla costa ligure. E su questa nave, che è il nostro palco sul mare, per tutta la settimana ci saranno due nostri grandi amici” annuncia Amadeus a Fabio Fazio, che ha ospitato a Che Tempo Che Fa il direttore artistico del Festival a poche ore dalla partenza della kermesse. Come già trapelato nelle scorse settimane, sulla nave, una novità che segna un’inedita partnership commerciale, ci saranno Orietta Berti e Fabio Rovazzi.

“Io so soltanto che abbiamo visitato la nave, è bellissima, ci saranno delle sorprese che non sappiamo neanche io e Fabio, però ci sono delle magie” ha ammesso la Berti. “Sarà la regina di quella nave” ha voluto ribadire invece Amadeus, che ha spiegato:

Sarà la regina di quella nave, con ospiti italiani, cantanti; saranno dei momenti molto belli, molto importanti. Questo da lunedì a sabato. Poi sabato, tanto la nave è qui davanti, scendono e vengono sul palco.

Il direttore artistico del Festival ha così annunciato che Orietta Berri e Fabio Rovazzi saranno ospiti all’Ariston nella finale della competizione canora. Per la Berti si tratta di un ritorno dopo la fortunata esperienza dello scorso anno (soprattutto in termini di rilancio a livello di immagine), quando partecipò in gara con Quando ti sei innamorato, mentre Rovazzi torna nella cittadina ligure dopo l’esperienza alla co-conduzione di Sanremo Giovani nel 2018, che rappresentò il viatico tramite al quale giungere alcune settimane dopo sullo stesso palco del teatro Ariston che calcherà nuovamente sabato prossimo.

Intanto Marta Cagnola, giornalista di Radio24, ha immortalato in uno scatto “la nave al largo di Sanremo”, che fra poche ore entrerà nel vivo della sua attività, quando saliranno a bordo i due comandanti speciali chiamati a guidare lo show per questa settimana.