La scenografia di Sanremo 2022

Sanremo 2022 si avvicina e spuntano prime immagini rubate della scenografia montata al Teatro Ariston. Realizzata anche quest’anno da Gaetano e Maria Chiara Castelli, i primi scatti diffusi via social – per quanto davvero poco definiti – rivelerebbero una scena piuttosto simile a quella del 2020, per i suoi archi e le sue forme arrotondate, nonché per i suoi balconi laterali usati come ledwall (anche nel 2021 e ricordiamo ancora l’Amerigo Vespucci che spuntava nei tre ‘miniled’ del mega palco, mentre la Banda della Marina Militare apriva la serata finale con l’Inno d’Italia).

La scala c’è!

Nuovi scorci della scenografia di #Sanremo2022 in cui si intravede il palco.

Il bozzetto ufficiale verrà mostrato durante la conferenza stampa, come da tradizione. pic.twitter.com/5U7lZOUwIo — Cinguetterai  (@Cinguetterai) January 17, 2022

“La scala c’è” si cinguetta e sarebbe stato difficile il contrario per un Festival à l’Amadeus. Dopo un’annata che ha visto forme squadrate e geometriche, i Castelli tornerebbero dunque a tratti più morbidi e di certo non inediti, vicino dunque a quelli del Sanremo 2020, di cui in basso vediamo due immagini.

Per tornare indietro nel tempo, forme arrotondate di questo tipo si ricordano anche nel Sanremo 2002. Parliamo di 20 anni fa esatti, anche quella versione, per qualche verso, risulta meno ‘ridondante’ e ‘barocca’, con una orchestra in rilievo e protagonista (non a impallare le camere come lo scorso anno). Vero è che nel dubbio di una chiusura dell’Ariston al pubblico causa aumento del contagio è sempre meglio avere l’orchestra a portata di applauso e di ‘camera’ per dare calore agli artisti in scena e per offrire alla regia un possibile piano di ascolto. Vale la pena ricordare, infatti, che lo scorso anno l’Orchestra portò letteralmente sulle spalle l’intera edizione, compensando in tutti i modi possibili l’assenza del pubblico – oltre a offrire un servizio meritorio alla comunità con 5 ore ininterrotte di diretta.

A proposito di omaggi e ventenni, diciamo anche che questa del 2022 è la ventesima scenografia realizzata dallo Studio Castelli per l’Ariston, dal 1987 a oggi.

A meno di due settimane dal debutto della 72esima edizione, dunque, Sanremo 2022 sta prendendo forma, anche se per alcuni versi sembra si sia ancora in alto mare (e no, la nave da crociera Costa Toscana in rada nel golfo non c’entra). Non c’è, ad esempio, ancora notizia di una conferenza stampa di presentazione (che a questo punto potrebbe coincidere con il ‘lancio’ della vigilia della prima, il 31 gennaio), così come sono ancora in fase di definizione le procedure di sicurezza, che si attendono in linea con quelle dello scorso anno con l’aggiunta, ovviamente, delle norme legate al Green Pass (base e rafforzato). In questo senso si attendono anche le nuove regole stabilite dal Governo, così come le eventuali variazioni che potrebbero scattare dal 1° febbraio 2022, al termine del periodo fissato per il precedente DPCM.

Ma torniamo alla scenografia di Sanremo 2022.

Se ne attende a breve la presentazione ufficiale: in genere la scenografia viene svelata nella conferenza di gennaio o comunque con nota dell’Ufficio Stampa Rai. Se la conferenza stampa non dovesse esserci, non ci stupiremmo di vedere la scenografia in anteprima al Tg1, con tanto di servizio dedicato alle tante collaborazioni dei Castelli con Sanremo. Certo, non è facile trovare qualcosa di nuovo da proporre in uno spazio che anno dopo anno sembra sempre più piccolo e inadeguato (soprattutto se luci e ottiche non aiutano a espanderlo almeno in tv) ed è anche vero che la mano di un maestro si riconosce sempre, ma è anche vero che ogni tanto farebbe bene cambiare.