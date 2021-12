Chi affiancherà Amadeus alla conduzione del Festival di Sanremo 2022? La domanda continua a non avere risposte ufficiali, che arriveranno con tutta probabilità a metà gennaio, quando Amadeus tornerà a parlare in occasione degli ascolti dei brani in gara da parte dei giornalisti. Intanto continuano a circolare nomi. Dopo l’ipotesi Alessia Marcuzzi, è arrivata quella Tommaso Paradiso, quindi Can Yaman. Stamattina, invece, il quotidiano Il Messaggero ha lanciato Marco Mengoni, che sarebbe stato scelto da Amadeus come presenza fissa in tutte le serate della kermesse al via il primo febbraio prossimo.

L’ipotesi Mengoni, ad oggi, sembrerebbe la più credibile. A maggior ragione dopo il ‘test’ andato in scena domenica scorsa su Rai1 nella puntata speciale de I Soliti Ignoti dedicata a Telethon. Puntata nella quale tra i vip ospiti in studio di Amadeus c’è stato anche Marco Mengoni. Nato in televisione (come è noto è stato scoperto da X Factor), il cantante, vincitore di Sanremo 2013 con L’essenziale, soprattutto negli ultimi tempi ha scelto di frequentare il piccolo schermo assai di rado e quasi sempre per ragioni promozionali (di recente, per esempio, per promuovere il suo nuovo album Materia (Terra) ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi su Canale 5 e a Otto e mezzo e Propaganda Live su La7).

Mengoni, secondo quanto scrive Il Messaggero, sarebbe per Amadeus quello che Tiziano Ferro e Achille Lauro sono stati rispettivamente nel 2020 e nel 2021. In entrambi i casi, va detto, i risultati televisivi, al netto quindi delle indiscusse qualità artistiche, non sono stati esaltanti.

Per Mengoni, già ospite di Sanremo nel 2014 (Festival targato Fabio Fazio) e nel 2019 (quando alla guida c’era Claudio Baglioni), l’esperienza sarà più fortunata?