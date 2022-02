Siamo arrivati alla quarta serata di questo Festival di Sanremo 2022. Questa sera, venerdì 4 febbraio, le canzoni in gara si prendono però una pausa: è infatti la serata delle cover, solitamente prevista al giovedì e che quest’anno il direttore artistico nonché conduttore Amadeus ha spostato di un giorno.

Sul palco dell’Ariston tutti e 25 gli artisti, ciascuno con un brano preso dagli anni ’60, ’70, ’80 e ’90 (quest’ultimo decennio inserito in corso d’opera). In scaletta c’è un po’ di tutto: dal brano più classico a quello più pop, fino alla canzone straniera.

Sanremo 2022, serata cover: le canzoni

Rinfreschiamoci la memoria: ecco le cover che sentiremo.

1-Aka7even con Arisa – Cambiare (Alex Baroni)

2-AnaMena – Medley con Rocco Hunt

3-Michele Bravi – Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi (Lucio Battisti)

4-Dargen D’Amico – La bambola (Patty Pravo)

5-Ditonellapiaga e Rettore – Nessuno mi può giudicare (Caterina Caselli)

6-Elisa – What a feeling (Irene Cara da Flashdance)

7-Emma con Francesca Michielin – Baby one more time (Britney Spears)

8-Giusy Ferreri con Andy dei Bluvertigo – Io vivrò senza te (Lucio Battisti)

9-Highsnob e Hu con MrRain – Mi sono innamorato di te (Luigi Tenco)

10-Irama con Gianluca Grignani – La mia storia tra le dita (Gianluca Grignani)

11-Achille Lauro con Loredana Bertè – Sei bellissima (Loredana Bertè)

12-Fabrizio Moro – Uomini soli (Pooh)

13-Noemi – You make me feel like a natural woman (Aretha Franklin)

14-Mahmood & Blanco – Il cielo in una stanza (Gino Paoli)

15-Massimo Ranieri con Nek – Anna verrà (Pino Daniele)

16-Gianni Morandi con Mousse T – Medley dei suoi successi

17-La Rappresentante di Lista con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra – Be my baby (The Ronettes)

18-Rkomi con Calibro 35 – Medley di Vasco Rossi

19-Matteo Romano con Malika Ayane – Your Song (Elton John)

20-Sangiovanni con Fiorella Mannoia – A muso duro (Pierangelo Bertoli)

21-Tananai con Rose Chemical – A far l’amore comincia tu (Raffaella Carrà)

22-Giovanni Truppi con Vinicio Capossela – Nella mia ora di libertà (Fabrizio De Andrè)

23-Vibrazioni con Sophie and the Giants e Peppe Vessicchio – Live and let die (Paul McCartney)

24-Iva Zanicchi – Canzone (di Don Backy e Detto Mariano nella versione di Milva)

25-Yuman con Rita Marcotulli – My Way (Frank Sinatra)

Sanremo 2022, serata cover: l’ordine di uscita dei cantanti

Questo l’ordine d’uscita dei 25 artisti e degli ospiti che canteranno con loro:

Sanremo 2022, serata cover: chi vota?

A votare tutte le Giurie, con questa ripartizione: televoto 34%: Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web (non più suddivisa) 33% e Demoscopica 1000 33%. Sarà quindi stilata una nuova classifica parziale delle 25 canzoni ottenuta calcolando la media tra le percentuali complessive di voto ottenute nella Serata Cover e nelle serate precedenti.

Sanremo 2022, serata cover: co-conduttrici ed ospiti

La serata vede come co-conduttrice Maria Chiara Giannetta, attrice vista in Don Matteo, Buongiorno Mamma e diventata ancora più popolare grazie a Blanca, uno dei successi dell’autunno scorso di Raiuno. Tra gli ospiti previsti, Lino Guanciale, per parlare della serie tv “Noi” e, dalla nave Costa con Fabio Rovazzi ed Orietta Berti, i Pinguini Tattici Nucleari, che proporranno “Ringo Starr”.

Sanremo 2022, serata cover: dove vederla?

E’ possibile vedere la quarta serata del Festival di Sanremo durante la messa in onda televisiva su Raiuno, oppure in streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del Festival, da cui è possibile rivedere le serate precedenti.