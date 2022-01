Sanremo 2022: il primo incontro social tra Fiorello ed Amadeus (video)

Durante l’edizione delle 13:30 del Tg1, è stato mostrato, per la prima volta, l’incontro tra Amadeus e Fiorello, da tre anni, inseparabile coppia del Festival. Anche, in occasione, di ‘Sanremo 2022’, i due amici fraterni si sono ritrovati per dar vita ad uno spettacolo imprevedibile. Al terzo tentativo, il conduttore e direttore artistico della kermesse è riuscito ad incontrare il mattatore siciliano fuori dalla camera di hotel prenotata per i 5 giorni della manifestazione canora.

I due protagonisti della settantaduesima edizione di ‘Sanremo’ hanno dato vita ad uno sketch esilarante, preludio del clima che si respirerà, in questi giorni, sul palco dell’Ariston. Fiorello, in vestaglia e bigodini in testa, ha scherzato con Amadeus: “È un mese che ti cerco, che ti aspetto… Sono felice che tu sia qui!’; ‘Ma cosa inquadri? Vai ché mi devo preparare per l’inaugurazione di una serra’ ha replicato Rosario.

Amadeus, al telegiornale diretto da Monica Maggioni, ha commentato il filmato, postato sui social del presentatore:

E’ stata una liberazione. Quando ha aperto quella porta pochi minuti fa non ci potevo credere ed ho detto: ‘Adesso puo’ iniziare davvero il Festival di Sanremo. Ora sto bene’. Sono stato un martello pneumatico. Lui non mi sopporta. Non so cosa potrà accadere la prima sera. Adesso potrà dire: ‘Basta, ora siamo ex amici’. Sono felice. Si preannuncia un Sanremo di numeri 1. Io realmente non so niente. Nessuno mi dice niente. Non so cosa farà. E’ una cosa che, incredibilmente, mi piace molto. Fino a pochi minuti fa non sapevo nemmeno che fosse a Sanremo. L’amicizia domina su tutto.

Al Tg1 delle 20, Amadeus ha confermato che annuncerà la divisione delle 25 canzoni nella prima serata di martedì e nella seconda serata di mercoledì (‘Non lo sanno nemmeno i cantanti’).