Sanremo 2022 diretta terza serata del 3 febbraio

Il ‘Festival di Sanremo 2022‘, in onda, stasera, giovedì 3 febbraio, è giunto alla terza serata. L’appuntamento con la kermesse festivaliera, condotta, per il terzo anno consecutivo, da Amadeus, è su Rai 1 a partire dalle 20:50. Accanto al conduttore e direttore artistico della manifestazione canora, c’è Drusilla Foer.

In questa terza serata riascolteremo tutte le 25 canzoni in gara. I brani saranno votati per il 50% dalla Giuria Demoscopica e per l’altro 50% dal pubblico attraverso il Televoto. Dopo il voto della stampa, radio e web, in testa c’è Elisa con (‘O forse sei tu’) davanti al duo Mahmood e Blanco (‘Brividi’) e La Rappresentante di Lista (‘Ciao Ciao’).

Sanremo 2022 terza serata: ospiti

Questa sera saliranno sul palco del teatro Ariston di ‘Sanremo’ Cesare Cremonini, Roberto Saviano, Anna Valle. L’ex leader dei Lunapop realizzerà una performance inedita per celebrare vent’anni di canzoni. E presenterà il nuovo singolo tratto da ‘La ragazza del futuro’ (Virgin Records/Universal Music Italia), il settimo album in studio in uscita il prossimo 25 febbraio.

Il giornalista, invece, ricorderà la strage di Capaci a trent’anni da una delle pagine più orribili della storia italiana.

L’ex Miss Italia, invece, presenterà la nuova fiction di Rai 1, ‘Lea – Un nuovo giorno’ in partenza martedì 8 febbraio.

Ci sarà anche Martina Pigliapoco, la carabiniera, che il 4 ottobre 2021, ha salvato una donna dal tentativo di suicidio. A novembre, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l’ha nominata Cavaliere della Repubblica Italiana per “il coraggio e la sensibilità dimostrate nell’esercizio delle sue funzioni”.

Sulla nave da crociera, salirà Gaia (al posto dei Coma Cose risultati positivi al Covid-19). Ad accogliere l’ex vincitrice di ‘Amici’, come sempre, Orietta Berti e Fabio Rovazzi.

Sanremo 2022 terza serata: scaletta ed ordine d’uscita dei cantanti

Nel pomeriggio è stata diffusa la lista completa con l’ordine d’uscita dei cantanti in gara:

1. Giusy Ferreri

2. Highsnob & Hu

3. Fabrizio Moro

4. Aka 7even

5. Massimo Ranieri

6. Dargen D’Amico

7. Irama

8. Ditonellapiaga e Rettore

9. Michele bravi

10. Rkomi

11. Mahmood & blanco

12. Gianni Morandi

13. Tananai

14. Elisa

15. Rappresentante di lista

16. Iva Zanicchi

17. Achille Lauro

18. Matteo Romano

19. Ana Mena

20. Sangiovanni

21. Emma

22. Yuman

23. Le Vibrazioni

24. Giovanni Truppi

25. Noemi