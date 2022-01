Svelati i conduttori del PrimaFestival di Sanremo 2022: a guidare l’anteprima del Festival, in onda dalle 20.35 alle 20.45 circa, sono Roberta Capua, Paola Di Benedetto e Ciro Priello. Si parte sabato 29 gennaio e si prosegue fino a sabato 5 febbraio 2022, serata finale della 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Una settimana di anteprime, dunque, solitamente dedicare agli sponsor e a qualche contributo registrato nel corso delle prove, con sketch e scambi vari tra i conduttori e i cantanti in gara.

Un trio inedito alla conduzione, dopo quello che lo scorso anno ha visto protagonisti Giovanna Civitillo, Valeria Graci e Giovanni Vernia. Quest’anno la combinazione non cambia molto, anche se si punta forse un po’ meno sulla comicità spicciola per andare forse un po’ più verso l’informazione, anche se questo dipenderà dagli autori. E ne approfittiamo per ricordare che a firmare i testi del PrimaFestival 2022 ci sono Walter Santillo, Monica Parente, Alessio Tagliento, mentre la regia è di Fabrizio Cofrancesco.

Ma torniamo ai conduttori.

Fa piacere trovare Roberta Capua, che in estate ha guidato con Gianluca Semprini un’edizione più che piacevole di Estate in diretta. Con lei, in quota direi piuttosto diversa, Paola Di Benedetto, già modella, quindi concorrente de L’Isola dei Famosi 2018, opinionista di Mai Dire Talk e vincitrice del Grande Fratello Vip 4, nonché conduttrice per RTL 102,5. Infine Ciro Priello, ormai sempre più lanciato al di fuori dei The Jackal dopo un 2021 che l’ha visto vincitore di LOL su Amazon Prime e concorrente, con onore, di Tale e Quale Show 2021.