Sanremo 2022, canzoni: giudizi e riflessioni dopo il preascolto

Festival di Sanremo 2022, canzoni: venerdì 14 gennaio si è tenuto a Milano, presso lo studio M2000 di Via Mecenate 76 a Milano (e in contemporanea a Teatro delle Vittorie a Roma), l’appuntamento stampa dedicato all’ascolto dei 25 brani in gara.

Di seguito potete leggere i giudizi su tutte le canzoni.

Achille Lauro con l’Harlem Gospel Choir – Domenica: fischiettio introduttivo, che si ripete durante la canzone insieme ai battimano. Musica ritmata dal basso. Anche in questo brano cita i Rollin’ Stone. Pop e Rock si mascolano, come il suo solito. Mancano gli Harlem Gospel Choir. Canta: “E’ come se fosse domenica, si domani poi vedrò come no”. Giudizio : niente di nuovo.

Aka7even – Perfetta così: l'amore come accettazione dei difetti. Chitarra e vocalismi aprono ad un brano ritmato, supportato da batteria e cori. Canta:"Sei perfetta così nei tuoi difetti, nelle imperfezioni, baby giuro che tu sei perfetta così". Giudizio : incalzante.

Ana Mena – Duecentomila ore: canzone d'amore, pop dance latina, con tutti gli elementi musicali del caso, fisarmonica compresa, e voce sussurrata. Canta:" Quando la notte arriva, duecentomila ore, amarsi un'ora prima e dopo lasciarsi andare". Giudizio : prevedibilità latina.

Dargen D'Amico – Dove si balla: ballo come inno alla vita. Dance, dance, dance. Pura dance con testo semplice che rimane subito in testa. Canta: "Dove si balla fottitene e balla, tra i rottami. Balla per restare a galla… ma va' a capire perché si vive se non si balla". Giudizio : inno di Sanremo 2022.

Ditonellapiaga con Donatella Rettore – Chimica: amore come chimica e non solo come cuore. Elettronica. Parte Ditonellapiaga, poi Rettore. Incalzante e radiofonica. scanzonata, prende quasi in giro l'amore smielato. Cantano: "Chimica chimica è una questione di chimica". Giudizio : elettrochimica.

Elisa – O forse sei tu: amore totalizzante. Ballata pop con strofe oniriche, ritornello incisivo che esalta la voce della cantante. Canta:"Sarà che tra tutto il casino sembra primavera. Sarà che la vertigine non mi fa più paura e guardo giù o forse sei tu". Giudizio : fiabesca.

Emma – Ogni volta è così. L'amore si ripete. La voce di Emma sovrasta tutto. Contaminazione elettronica sullo sfondo. Ritornello urlato alla Emma. Canta:"Ogni volta è così siamo sante o puttane e non vuoi restare qui e neanche scappare". Giudizio : titolo rivelatore.

Fabrizio Moro – Sei tu: l'amata come tutto. Intro pianoforte e voce. La canzone, una ballata romantica, si apre in crescendo che sfocia in assolo di musica prima del finale. Canta:"Sei tu che attraversi il mio ossigeno quando mi tocchi, sei tu il mondo che passa attraverso i miei occhi". Giudizio : miele puro.

Gianni Morandi – Apri tutte le porte: canzone di speranza, che invita a buttarci. Un po' twist, un po' Morandi dei vecchi tempi. Improvviso cambio di ritmo prima della conclusione. Canta:"Stai andando forte apri tutte le porte, gioca tutte le carte, fai entrare il sole". Giudizio : solare.

Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia: dichiarazione d'amore di uno che non teme il giudizio altrui. Si apre con voce e chitarra. Parlato e cantato si alternano in modo coerente e raffinato. Canta:"Amore mio per vivere facciamo mille cose stupide, lo sai per sopravvivere, semplifichiamo il più possibile". Giudizio : cantautorato chic.

Giusy Ferreri – Miele: una relazione finisce, ma l'amore rimane. Si apre con chitarra e battente. Ritmata con tante contaminazioni (gitane, mediorientali, latine). Poi Megafono. Canta:"E l'amore non se ne va, vola via ma poi torna da te". Giudizio : non è un tormentone estivo.

Highsnob e Hu – Abbi cura di te: l'amore come rapporto tossico che finisce. Inizi lui, poi lei si aggiunge come seconda voce e diventa principale dopo il ritornello. Cantano: "Perché non posso bere veleno nella speranza che muori tu ed è così che le nostre parole sono diventare armi in mano a dei bambini". Giudizio: sorpresa ritmata.

Irama – Ovunque sarai: poesia dedicata ad una persona speciale che merita di essere aspettata. Ballad che esalta la voce di Irama. Classico moderno adatto a tutti. Gli archi accompagnano il cantante che fa esplodere la sua voce. Canta:"Se sarò in terra mi alzerei, se farà freddo brucerai". Giudizio : colonna sonora romantica.

Iva Zanicchi – Voglio amarti: amore come stimolo per vivere. Salto indietro nel tempo: canzone costruita con voce e chitarra, poi si aggiungono batteria e archi. Assolo di chitarra elettrica a metà brano. Canta: "Voglio amarti nei pensieri, nelle mani, voglio amarti con l'anima e di più, voglio amarti solamente amarti ancora e domani risvegliarmi accanto a te". Giudizio : classicone.

La Rappresentante di Lista – Ciao ciao: si parla di fine del mondo. Elettronica più voce, con aspetti funk e dance, ritornello che entra in testa, con Ciao Ciao ripeto all'infinito. Canta:"Mentre leggo uno stupido giornale, in città è scoppiata la guerra mondiale". Giudizio : bella. Ciao ciao.

Le Vibrazioni – Tantissimo: l'amore finito. Intro rock con chitarra e batteria, un po' anni Ottanta. Canta: "L'amore sotto pelle è un'arma nella mano e può fare male male tantissimo". Giudizio : elettrico.

Mahmood e Blanco – Brividi: l'amore è fatto di errori. Apre Mahmood accompagnato dal pianoforte. Poi entra Blanco. Tra alternanza e voci che si fondono, Mahmood fa Mahmood e Blanco fa Blanco. Cantano:"Nudo con i brividi a volte non so esprimermi e ti vorrei amare, ma sbaglio sempre". Giudizio : prevedibile duetto imprevedibile.

Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare: canzone sui migranti, tutti e di tutti i tipi. Canzone recitata, piena di pathos. Esplosione nel ritornello, come nei più classici dei classici. Canta: "Amore vedi così buio è questo mare troppo grande per non tremare". Giudizio : musical.

Matteo Romano – Virale: l'amore moderno fatto di litigi e tanti sentimenti. Voce e tanto ritmo per una ballata pop. Ritornello con vocalismi. Si sente la mano di Dario Faini nella musica. Canta: "Frasi scritte per metà se vere non lo so, anche tra i grattacieli volerò e lasciati andare che il cuore ti cade giù è l'amore riappare va in tendenza e risale, diventa virale". Giudizio : amore GenZ.

Michele Bravi – Inverno dei fiori: canzone d'amore, come richiesta d'aiuto. Inizia la voce, poi piano piano si inseriscono gli strumenti. Canta: "Tu insegnami come si fa ad imparare la felicità, per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni". Giudizio : intimista.

Noemi – Ti amo non lo so dire: messaggio ad un partner per un amore condiviso e apparentemente indivisibile. Prima parlata, poi esplode. Finale arrembante. Canta: "Servirà un po' di fortuna per capire meglio noi chi siamo, posso andare sulla luna ma ti amo ti amo ti amo". Giudizio : ingiudicabile.

Rkomi – Insuperabile: l'amore come passione in un brano rap rock. Apertura con chitarra elettrica che accompagna tutta la canzone. Domina la batteria. Canta: "Due molotov in fiamme nella corrente, ti stringo i fianchi, amore sei te". Giudizio : energia pura.

Sangiovanni – Farfalle: amore come fase successiva all'innamoramento. Canzone giovane con autotune e dance accentuata (anche un assolo). L'altra persona come fonte di vita. Canta: "Dammi due ali per volare. Sei una boccata d'aria". Giudizio : gioventù al potere.

Tananai – Sesso occasionale: il sesso occasionale non è amore, ma l'eventuale tradimento merita il perdono. Urban pop con numerose contaminazioni e qualche sonorità dei Righeira e Loredana Bertè. Canta: "Troviamoci un cada e non finiamoci più nel sesso occasionale ma sappi che tra un Anno un giorno non avrò capito ancora di cosa hai bisogno". Giudizio : mix intrigante.

Yuman – Ora e qui: l'amore come viaggio personale da condividere. Voce e piano fino al ritornello. Atmosfere soul. Canta: "Ora e qui finalmente io riesco a dire che sto bene, se trema un po' la voce". Giudizio: soul sanremese.

