Sanremo 2022, prima serata in diretta: il live di martedì 1 febbraio

“Siamo prontissimi”: così Amadeus in conferenza stampa poche ore prima dell’inizio di Sanremo 2022, il suo terzo Festival da conduttore e direttore artistico.

La prima serata del 72esimo Festival della Canzone Italiana inizia ufficialmente alle 20.40, ovviamente su Rai 1, dopo il lancio del PrimaFestival. Si procede almeno fino alle 2 di notte, o poco prima, come piace al direttore che ha unito il format del Festival a quello del DopoFestival (e il modo ancor ci offende).

In questa prima serata si esibiscono 12 dei 25 cantanti in gara: a votare solo la Sala Stampa, che può esprimere un voto da 1 a 10. La classifica finale terrà conto delle tre componenti in cui viene divisa la Sala Stampa in queste prime due serate, ovvero Radio, Web e Tv/Stampa, ciascuna con un peso di 1/3 sulla composizione della classifica, per stasera ovviamente solo parziale.

Ospiti i Maneskin, Matteo Berrettini in arrivo dall’Australian Open, Colapesce Dimartino in collegamento dalla nave Costa Toscana. A condurre con Amadeus – e ad avere un paio di momenti di spettacolo – c’è per il debutto Ornella Muti.

Torna il pubblico all’Ariston e con la platea piena torna anche Fiorello, da tutti ringraziato – soprattutto dal direttore Stefano Coletta – per la sua generosità. Vedremo come saranno riempite queste cinque ore e mezza di diretta, confidando in un finale di puntata che non sconfini nella notte più buia.

Ne approfittiamo anche per ricordare l’ordine di esibizione degli artisti di questa prima serata: una scaletta oraria, però, ancora non c’è (e non sappiamo se mai arriverà).

Achille Lauro con Harlem Gospel Choir, Domenica Yuman, Ora e qui Noemi, Ti amo non lo so dire Gianni Morandi, Apri tutte le porte La Rappresentante di Lista, Ciao ciao Michele Bravi, L’inverno dei fiori Massimo Ranieri, Lettera di là dal mare Mahmood e Blanco, Brividi Ana Mena, Duecentomila ore Rkomi, Insuperabile Dargen D’Amico, Dove si balla Giusy Ferreri, Miele

Pronti a seguire la serata in diretta? Appuntamento alle 20.40 con la prima puntata di Sanremo 2022.