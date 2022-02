Dopo aver scaldato i motori con un incontro alla vigilia piuttosto avaro di novità, siamo alla seconda conferenza stampa da Sanremo 2022, quella di martedì 1 febbraio, ovvero quella che precede di poco il debutto di questa 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana.

Sappiamo che stasera ci sarà Ornella Muti co-conduttrice con Amadeus, che i Maneskin tornano all’Ariston a un anno dal trionfo con Zitti e Buoni, che Fiorello sarà al fianco (e forse anche davanti) delll’amico Ama. E in conferenza ci aspettiamo proprio Ornella Muti e quantomeno un’apparizione/incursione di Fiorello. Sempre che voglia salutare la stampa prima dell’inizio per fare qualche appello come lo scorso anno (“Stateci vicini”). Ospite sportivo il tennista Matteo Berrettini (non detto in conferenza stampa di ieri ma poi spuntato nel pomeriggio).

La serata vede l’esibizione dei primi 12 artisti in gara, votate solo dalla Giuria della Sala Stampa divisa nelle sue tre componenti: 1/3 Radio, 1/3 Stampa e Tv, 1/3 Web. Si spera che venga dato anche un ordine di esibizione oltre a quello alfabetico comunicato qualche giorno fa.

Sanremo 2022, diretta conferenza stampa 1 febbraio

Attesi nella sala stampa di Sanremo, allestita anche quest’anno al Casinò, il direttore di Rai 1 Stefano Coletta, il vicedirettore Claudio Fasulo, il direttore Artistico Amadeus. E quanti vorranno venire a salutare la stampa.