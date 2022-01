Sanremo 2022 inizia di fatto oggi, lunedì 31 gennaio, con la prima conferenza stampa. Saltata quella consueta di ‘inizio gennaio’, Amadeus saluta ufficialmente la stampa accreditata al 72° Festival della Canzone Italiana quando ormai mancano poche ore all’inizio della prima serata. Gli annunci principali – dai Big alle conduttrici, inclusi i primi ‘superospiti’ – sono stati dati direttamente via Tg1 nell’edizione della sera, come abbiamo avuto il piacere di notare.

A dir la verità non ci aspettiamo molto da questa conferenza, visto che è stata resa nota ieri la suddivisione dei cantanti nelle prime due serate (sull’ordine di uscita abbiamo poche speranze). Forse si può confidare in un qualche accenno agli ospiti delle prime due puntate, a qualche anticipazione sulla scaletta monstre che vedrà le prime 4 serate durare dalle 20.45 alle 2 di notte (come da programmazione stampata sul solitamente ‘ben informato’ Tv Sorrisi e Canzoni). Per la finale, pronti a dare la linea all’Angelus di Papa Francesco (che potrebbe anche annunciare il vincitore in mondovisione).

Per il resto Fiorello ci sarà (suvvia…): la pantomima durata mesi sta per risolversi con l’apparizione dello showman sulle scale di un Teatro Ariston nuovamente gremito di pubblico. Magari Fiorello arriverà col capo cosparso di cenere per essere proprio lui, con Amadeus, a raccogliere il testimone di quell’edizione che aveva augurato ai successori essere “bellissima, col pubblico, festosissima, ma dagli ascolti pessimi“. Potrà sempre giocarsi una (immaginabile) gag sul ‘Fiorello bis/tris’, sulla scia di Mattarella.

Sanremo 2022, conferenza stampa lunedì 31 gennaio

La prima conferenza stampa è ovviamente in pompa magna. Si inizia alle 11.30. Presenti nella Sala De Santis del Casinò di Sanremo il direttore di Rai 1 Stefano Coletta, il Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, il vicedirettore di Rai 1 Claudio Fasulo (anche nel board organizzatore dell’Eurovision Song Contest 2022 a Torino), il direttore artistico e conduttore Amadeus e il padrone di casa, il Presidente del Casinò di Sanremo Adriano Battistotti; a moderare il vicedirettore Comunicazione Rai/Press & Media Office Stefano Marroni.

Seguiremo live la conferenza stampa, sperando che serva ad avere davvero qualche informazione utile a gestire queste 5 serate di Sanremo 2022.