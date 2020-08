Sanremo Giovani 2021, ecco come funzionerà: cinque seconde serate su Rai 1, la finale il 17 dicembre 2020

Di Ivan Buratti sabato 1 agosto 2020

È stato reso noto il regolamento della nuova edizione di Sanremo Giovani: le selezioni ad AmaSanremo, limite d'età a 33 anni

Sanremo 2021 sta lentamente prendendo forma. In onda dal 2 al 6 marzo, con un inevitabile slittamento di un mese rispetto alle ultime edizioni a causa dell'epidemia da Coronavirus, il prossimo Festival della Canzone Italiana vedrà nuovamente alla guida Amadeus, conduttore e direttore artistico dell'evento.

A sette mesi dall'inizio del concorso, Amadeus ha deciso di rendere noto il regolamento che disciplina la gara dedicata ai giovani talenti canori, che parteciperanno alla kermesse nella categoria Nuove Proposte nel 2021:



Sarà l'edizione numero 70 più uno, un numero che ritorna. Mi piace svelare il regolamento di Sanremo Giovani proprio il 1° agosto. Prende così il via ufficialmente il Festival di Sanremo 2021, edizione della rinascita dopo il Coronavirus. Dal 1° settembre al 1° ottobre accetteremo le candidature per cercare una voce che resterà nel tempo. Ci saranno momenti unici e con numeri uno, ovviamente su Rai1. Uno, il numero perfetto.

Se ad accogliere le fasi preliminari di Sanremo Giovani 2020 era stato Italia sì, il talk show del sabato pomeriggio di Rai 1 condotto da Marco Liorni, le semifinali del concorso del prossimo anno si svolgeranno in uno spazio dedicato. Il titolo del programma nato per l'occasione è AmaSanremo (ve lo avevamo anticipato qui), cinque puntate in onda in seconda serata dal 29 ottobre al 26 novembre 2020, sempre su Rai 1. Ad AmaSanremo accederanno venti semifinalisti, accuratamente selezionati dalla Commissione Musicale tra coloro che avranno inviato i brani nel corso del prossimo mese. Da segnalare, inoltre, l'abbassamento del limite di età per partecipare al concorso: non sarà possibile candidarsi se si sono superati i 33 anni di età.

La serata finale del concorso, in cui si sfideranno i dieci concorrenti selezionati, sarà trasmessa in prima serata giovedì 17 dicembre. Dei dieci cantanti, solo sei otterranno un biglietto per l'Ariston, pronti a sfidarsi sul palco principale con i due talenti vincitori di Area Sanremo.