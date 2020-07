Blogo retroscena: Ama Sanremo con DOC il giovedì su Rai1

Di Hit lunedì 13 luglio 2020

Ecco come e dove saranno le selezioni del prossimo Sanremo giovani

Quest'anno Sanremo giovani, o meglio le selezioni di Sanremo giovani cambiano collocazione nel palinsesto della prima rete della televisione pubblica, dopo l'inserimento nello scorso anno nel varietà di Marco Liorni Italia sì. L'appuntamento è fissato nella seconda serata del giovedì, probabilmente già dalla metà del mese di ottobre, per 5 puntate.

Amadeus condurrà lui stesso questo quintetto di appuntamenti in una seconda serata "vera" e per vera intendiamo che il programma andrà in onda entro le ore 23, se non prima. Questo perchè la serata del giovedì vedrà una puntata di Soliti ignoti il ritorno nell'access, quindi una, ripetiamo una sola puntata della serie DOC con Luca Argentero (invece della solita accoppiata) a seguire, quindi attorno alle 22:40 circa ecco la messa in onda di Ama Sanremo.

Il programma sarà realizzato in diretta e vedrà in scena la selezione degli aspiranti concorrenti della nuova edizione di Sanremo giovani, che sarà integrata poi nel Festival del mese di febbraio-marzo 2021. Il programma vedrà in campo la classica giuria di esperti con prestigiosi ospiti musicali che arricchiranno le 5 serate di Rai1.