Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 torna nel 2022: date, artisti, biglietti

Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 avrà una seconda edizione: dopo il successo registrato dalle prime due serate, andate in onda a fine settembre nel prime time del sabato sera di Rai 1 e che hanno dato filo da torcere a Italia’s Got Talent, il programma e con Amadeus dj all’Arena di Verona è pronto a tornare in scena e in tv nel 2022. Annunciato con un anno di anticipo, sono stati messi subito in vendita i biglietti per la seconda edizione. Con la speranza che per allora ogni restrizione da Covid sia ormai superata, segno di una pandemia finalmente risolta.

Vediamo intanto di fare il punto sulla seconda edizione di Arena Suzuki ’60 ’70 ’80, attesa per settembre 2022.

Le due serate live si terranno all’Arena di Verona lunedì 12 e mercoledì 14 settembre 2022. Non si sa ancora quando saranno trasmesse in tv: di certo andranno in onda su Rai 1 nel prime time del sabato, verosimilmente il 23 e il 30 settembre 2022.

Arena Suzuki 2022, artisti

Non sono stati ancora annunciati gli artisti che prenderanno parte alla seconda edizione della ‘discoteca’ più grande d’Europa. Dopo gli Europe, i Village People, Samantha Fox, Alphaville – solo per citare alcuni degli stranieri – Amadeus e Gianmarco Mazzi lavoreranno per invitare altri nomi iconici dei tre decenni protagonisti, in attesa che arrivi una versione aperta anche agli anni ’90 e ’00.

Arena 60 70 80, conduttore

Alla guida del programma non può che esserci Amadeus: la sua conduzione da dj ha convinto il pubblico (e ci auspichiamo che la sua terza conduzione festivaliera a Sanremo 2022 prenda spunto dalla verve in solitaria mostrata sul palco dell’Arena di Verona). A supporto la squadra di Arena di Verona SRL, di cui Gianmarco Mazzi è amministratore delegato e direttore artistico per gli eventi Live e TV all’Arena,

Arena Suzuki 60 70 80 2022, biglietti

Le prevendite per le due date di Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 nel 2022 si aprono alle ore 14.00 di giovedì 7 ottobre 2021 sul circuito Ticketone. Disponibili biglietti per i singoli eventi e anche un pacchetto con le due date.

Arena Suzuki 2022, streaming

Il programma può essere seguito in live streaming su RaiPlay, dove poi è disponibile on demand. Se volete, infatti, potete recuperare le repliche di Arena Suzuki 60 70 80 del settembre 2021.